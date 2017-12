Multifunkcia, ktorá poslúcha na dotyk prsta

Dotykové displeje zavítali už aj do sveta domácich multifunkcií. Stačí niekoľko ťuknutí prstom a z tlačiarne vychádzajú fotografie, kópie dokumentov alebo kvízy pre deti. Čo to znamená pre koncového používateľa? Otestovali sme novinku Photosmart Premium

12. nov 2009 o 20:25 Milan Gigel

Dotykové displeje zavítali už aj do sveta domácich multifunkcií. Stačí niekoľko ťuknutí prstom a z tlačiarne vychádzajú fotografie, kópie dokumentov alebo kvízy pre deti. Čo to znamená pre koncového používateľa? Otestovali sme novinku Photosmart Premium z dielní HP, aby sme sa dozvedeli viac.

Je vybavená automatickou obojstrannou tlačou aby ušetrila papier, dokáže komunikovať bezdrôtovo bez neprehľadnej splete káblov a používa pri tlači oddelené zásobníky farieb, aby nevyužitý atrament neputoval do smetného koša. Za necelých 180 eur ponúka výrobca stroj strednej triedy, ktorý dokáže obslúžiť aj malé dieťa. Nájdu sa však aj drobnosti, ktoré mohol vyriešiť aj lepšie.

Rozumie si so sedmičkou, aj s mobilmi

Tam, kde sa všetko točí okolo notebookov a bezdrôtového internetu, sú WiFi periférie vítané. Obzvlášť preto, že nikde nie je dostatok miesta. Nie je najmenšia a tak spočinula na hŕbe novín, v dosahu elektrickej zásuvky. Predsa len, na pracovnom stole je každý centimeter cenný a signál si cestu vždy nájde.

S nastavením si hlavu netreba lámať. S dotykovým displejom a virtuálnou klávesnicou je sprevádzkovanie rovnako jednoduché, ako obsluha mobilného telefónu. Tam, kde treba na starších strojoch nekonečne klikať na tlačidlá aby stroj vedel, akú má použiť IP adresu a kľúč pre prístup do siete, tam sa zobrazuje virtuálna klávesnica. Pri WiFi smerovačoch s funkciou WPS je to ešte jednoduchšie. Stačí kliknúť na párovacie tlačidlá a dohodnú sa medzi sebou automaticky.

Stále však žijeme v ére, kde to bez ovládačov a doplnkového softvéru jednoducho nejde. My sme použili platformu Windows 7, podporované sú aj staršie XP a Vista, konzola Sony PS3 či Mac OS X. Inštalačný softvér komunikuje v slovenčine a sám si s niekoľkými odklikmi vyhľadal bez pomoci sieťovú tlačiareň. V prípade konzoly PlayStation 3 prebieha komunikácia cez protokol DLNA. Podobne, ako pri zdieľaní multimédií s televíznymi prijímačmi či mobilmi.

Rovnako hladko sme uspeli so smartfónom s operačným systémom Windows Mobile. Preinštalovaná aplikácia HP PrintSmart Mobile si cez bluetooth oťukala tlačiareň a výtlačky rolovali von, ako na bežiacom páse. Prostredníctvom aplikácie iPrintphoto je možné tlačiareň sprevádzkovať aj s iPhonom.

Tlačiareň si cez internet bez počítača rozumie aj s fotoalbumami služby SnapFish, v našich končinách je však veľkou neznámou.

Dotykové ovládanie je návykové

Displej s 9 centimetrovou uhlopriečkou a o tretinu väčší dotykový panel ponúkajú pri ovládaní komfort bez kompromisov. Vďaka tomu, že ikony, texty a ovládacie prvky sú dostatočne veľké, ovládanie nie je problémové ani s hrubými prstami. Kým na GPS navigácii s rovnakou uhlopriečkou má človek čo robiť, aby sa trafil prstom na správne miesto, pri skromnej ponuke funkcií na displeji tlačiarne ide o plochu, ktorú možno prirovnať k tanečnému parketu.

V ponuke sme našli všetko, na čo sme zvyknutí so starších modelov ovládaných tlačidlami. Snímanie je spoľahlivé, odozva nás prekvapila svojou svižnosťou. Viac však azda vidno na videu.

video //www.sme.sk/vp/12704/

Zdravá stredná trieda

Ak máme zhodnotiť multifunkciu HP Photosmart Premium C309g, s istotou môžeme povedať že ide o stroj strednej triedy, určený hlavne do domácností. Odľahčená škrupinová konštrukcia je rozumným kompromisom medzi cenou, dizajnom a precíznosťou konštrukcie. Pri ľahkej či strednej záťaži v domácich podmienkach, kde používateľa brzdia v rozlete prevádzkové náklady viac skutočne netreba. Čo poteší je však dobrá výbava. Zabudovaná duplexná jednotka pre obojstrannú tlač a dvojitý zásobník na papier sú vítaným plusom.

Tlačový modul používa päť zásobníkov atramentu a tlačovú hlavu s rozlíšením 600 DPI pri čiernobielej a 2400 DPI pri farebnej tlači. Pre dokumenty je to viac ako dosť, pri fotografiách však pozornému oku neujde jemný raster, ktorý sa skrýva vo farebných poltónoch. Automat rozoznáva prostredníctvom senzora druh papiera, takže tlač sa vždy prispôsobí médiu. Či už kvalitnému fotografickému, alebo kancelárskemu z recyklovaného papiera.

Skener má rozlíšenie 4800 DPI a spolu s tlačovým modulom je dostatočne rýchly na to, aby dokázal vychŕliť 33 kópií za minútu. Pri reprodukcii fotografií a dokumentov sme boli spokojní, pri pokrčených novinách sa však objavili obmedzenia technológie. Tam, kde nie je papier v kontakte so sklom, na kópiách vznikajú tmavšie fľaky. Na vine je spôsob nasvecovania.



Samozrejmosťou je USB port pre úložné zariadenia a čítačka kariet formátov MS, SD, MMC a XD Picture z ktorých je možné fotografie nielen tlačiť, ale aj ukladať na ne digitalizované dokumenty.

Chráni sa pred prachom, tlačí obojstranne

Prach je najčastejším nepriateľom tlačiarní a zdá sa, že tento model s tým aj počíta. Duálny zásobník papiera je zakrytovaný a tak pred prachom chráni nielen papiere, ale aj podávací mechanizmus. V domácom prostredí je praktické, že pri príležitostnej tlači fotografií formátu do 13x18 nie je potrebné neustále vyťahovať kancelársky papier von a vkladať dnu fotohárky.

Nepáčil sa nám však mechanizmus, ktorý fotoapapiere zo zásobníka vyťahuje von. Každý výtlačok nesie na ľavej strane drobné poškodenie. Aj keď má malý rozsah, pri lesklých médiách sa to nedá prehliadnuť. Niekedy sa stávalo, že tlačiareň neregistrovala posledné dva či tri papiere v zásobníku a prerušila tlač.

Veľmi sa sme si obľúbili duplexný modul pre automatickú obojstrannú tlač. Ide o výbavu, ktorá sa v domácnostiach objavuje iba zriedkavo, pretože je súčasťou drahších modelov pre kancelárie. Úspora papiera sa prejavila už v priebehu nášho testovania. Má to však malý háčik. Pri kvalitnejšej tlači nechá tlačiareň na seba počkať. Po každej stránke vyčkáva na zaschnutie atramentu, kým papier opäť natiahne dnu pre potlač jeho druhej strany. Dá sa však na to zvyknúť.

Formuláre, v ktorých je budúcnosť

Sudoku alebo bludisko pre zabavenie detí, linajkové a štvorčekové papiere s okrajmi, kalendáre, či jednoduché formuláre pre všedný deň. Áno, takýchto šablón je plný internet, avšak ak sú zakomponované priamo v tlačiarni, má to svoje výhody. Podobne ako predchádzajúce modely, aj náš objekt testovania ponúka tento komfort bez toho, aby bolo potrebné zapnúť počítač.

Pár ťuknutí prstom na displej a na bielych papieroch sa objavujú riadky, okraje, či tabuľky.

Zamrzelo nás že výrobca túto funkciu neskombinoval s obojstrannou tlačou a že ešte stále nie je možné do tlačiarne nahrať svoje vlastné formuláre. Kto má doma školáka by túto funkciu rozhodne vedel využiť.

Softvér sa vyplatí preskúmať

Ako je už pri domácich multifunkciách zvykom, softvérová výbava je akousi nadstavbou pre zjednodušenie života. My sme si osvojili dvojicu doplnkov.

V sedmičke sa na ploche objaví miniaplikácia pre tlač fotografií. Funguje podobne ako smetný kôš, avšak každú fotografiu ktorú sem potiahnete myšou tlačiareň vytlačí. Stačí si nastaviť formát papiera a zvyšok obslúži softvér na pozadí.

Pri tlači informácií z webu sa nám osvedčil softvér HP Smart Web Printing, ktorý kombinuje do výtlačkov výstrižky z webov. Namiesto toho, aby sa z tlačiarne vyhrnulo niekoľko papierov kvôli pár riadkom informácií, objaví sa na jednom papieri niekoľko výstrižkov z rôznych webov. Ak sa človek snaží čo-to zosumarizovať, je to veľké plus.

Na koľko vyjde prevádzka?

So spotrebou energie si hlavu lámať netreba. Pri hodine používania týždenne a nepretržitom pripojení v zásuvke nezaplatíte za energiu viac ako 5 eur ročne. Podstatne viac však zaplatíte za spotrebný materiál.

Za každú zo štvorice originálnych fotonáplní zaplatíte 9 eur, za čiernu náplň pre tlač dokumentov 11. Pri kompletnej sade to robí celkovo 47 eur. Výhodou však je, že každú náplň je možné meniť samostatne. Pri tlači dokumentov vám môže jedna sada vydržať aj rok, pri fotografiách sa však veci majú úplne inak. Sadu farebných náplní miniete približne pri 100 fotografiách formátu 10x15 centimetrov.

Spolu s papierom sa takéto náplne predávajú v sade približne za 30 eur.

HP Photosmart Premium je dobre stavaná domáca multifunkcia so slušnou výbavou, ktorá má dostatok rezerv na to, aby v domácnosti počas niekoľkých rokov používania nezostarla. Bezdrôtová komunikácia s okolím, obojstranná tlač a dotykové ovládanie ju stavajú nad priečku lacných multifunkcií z minulých rokov. Myslíme si, že ju ocenia hlavne ľudia, ktorých život sa točí okolo technológií a chcú si za rozumný peniaz komfort ako sa patrí.