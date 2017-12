Nokia 3310: prvý mobil so šetričom obrazovky

16. mar 2001 o 0:00 (mb)

Spoločnosť Nokia v týchto dňoch uvádza na trh nový model 3310, ktorý nahrádza mimoriadne úspešný rad 3210 (obrovský záujem oň je spolu s 5110 aj na našom trhu). Príbuznosť s 3210 nová 3310 nezaprie – zmodernizovaný dizajn telefónu jasne naznačuje svoj pôvod. Nový duálny telefón (GSM 900/1800) prináša zdokonalené spracovanie správ, šetriče obrazovky, vibračné zvonenie, vytáčanie pomocou hlasu, odosielanie obrázkov v SMS správach, prediktívne vkladanie textu a nové zábavné hry.

Zabudovaný systém pre chatovanie umožňuje konverzovať pomocou textových správ s ostatnými užívateľmi telefónu - presne ako pri on-line chatovaní na internete. Vylepšená správa SMS ponúka spájanie až troch správ do jednej, využitie predvolených šablón, vkladanie „smajlíkov“ z pamäte telefónu a skupinové posielanie správ. Okrem vymeniteľných krytov Xpress-on telefón umožňuje nainštalovať vlastné šetriče displeja, logá operátorov a skupinové profily volajúcich. Novinkou je aj vibračná funkcia telefónu – systém Vibra umožní telefónu vibrovať v kritických momentoch počas hrania hier – pri strieľačke v novej hre Space Impact alebo pri náraze do stien v Snake II. S funkciou pripomínania Nokie 3310 možno uložiť až 10 pripomenutí. S rozmermi 113 x 48 x 22 mm telefón váži 133 gramov. Poskytuje dĺžku hovorov od 2 hodín 30 minút po 4 hodiny 30 minút. V pohotovostnom stave vydrží od 55 do 260 hodín. V telefóne je 35 pevne stanovených a 7 vlastných tónov (vytvorené tóny alebo nahrané tóny). Vytáčanie hlasom možno použiť pre 8 predvolených mien.