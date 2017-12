Tri tlačidlá na myši vraj nestačia

Čo by ste povedali na myš, ktorá má 18 programovateľných tlačidiel, ku ktorým môžete priradiť najpoužívanejšie funkcie? Firma WarMouse si myslí, že s týmto experimentom spraví dieru do sveta.

10. nov 2009 o 8:55 Milan Gigel

Nie je ani ergonomická a nedokáže sa pochváliť ani najnovšími technológiami. Ponúka však používateľské rozhranie pre tých, čo si chcú zautomatizovať život. Rozozná v ktorom softvéri pracujete a na svojich tlačidlách sprístupní funkcie, ktoré najčastejšie používate.

Myš, na ktorú si nemáte kam uložiť prsty nepôsobí príliš pohodlne, prehľadná nie je ani jej klávesnica. Dokáže vraj ušetriť čas. Nepripomína vám to niečo? Ak zalistujeme späť do histórie, možno si spomeniete na klávesnice, ktoré mali pri F-paráde poznámkový blok so zoznamom dostupných príkazov pre všetky najpoužívanejšie softvéry.

Výrobca za ňu pýta 75 dolárov a jej predaj chce odštartovať už vo februári.