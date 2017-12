História využitia krvi pupočnej šnúry

Prvá zmienka o tom, že krv pupočnej šnúry sa dá klinicky využiť, pochádza z roku 1972, keď Norman Ende z University of Medicine and Dentistry v New Jersey v USA a jeho brat Milton, lekár z Petersburgu (tiež USA), popísali prípad, keď 16-ročnému pacientovi

17. máj 2001

s leukémiou dali infúziu pupočníkovej krvi. O týždeň neskôr vedci zistili, že krv pacienta obsahuje červené krvinky, ktoré pochádzali z donorových kmeňových buniek. Ale trvalo roky, kým ďalší lekári rozpoznali potenciál transplantovania pupočníkovej krvi. V roku 1989 Hal E. Broxmeyer z Indiana University School of Medicine, Edward A. Boyse z Memorial Sloan-Kettering Cancer Center v New Yorku s kolegami oživili záujem o techniku tým, že preukázali, že ľudská pupočníková krv obsahuje toľko kmeňových buniek ako kostná dreň. V tom istom roku Broxmeyer a iní odborníci zo Saint-Louis Hospital v Paríži opísali liečenie tzv. Fanconiho anémie – potenciálne smrteľnej genetickej poruchy – u 5-ročného chlapca využitím krvi z pupočnej šnúry jeho sestry. Odvtedy pri približne 75-ich percentách transplantácií pupočníkovej krvi sa využila krv od nepríbuzného darcu v rámci programov skladovania pupočníkovej krvi.