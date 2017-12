Serious Sam – staré strieľačky stále živé

Od dôb legendárneho DOOM-u alebo jeho staršieho súrodenca Wolfenstein 3D sa žáner 3D strieľačiek dosť zmenil. Pribudli tituly so silným príbehom, RPG alebo taktickými prvkami, obrovskou voľnosťou v možnostiach postupu alebo dokonca so ženou v hlavnej úlohe.

Nič zo spomenutého však nehovorte Serious Samovi. Tento svalnatý macho, ktorý v ničom nezaostáva za populárnym Dukom Nukemom, by sa mohol nahnevať, že nič z toho v jeho hre nie je. A keď sa Serious Sam nahnevá, bez najmenších problémov pošle do horúceho pekla päťdesiat nepriateľských potvor za minútu. A veru sa bude musieť poriadne naštvať, aby vo svojej hre pod vašou kontrolou prežil, pretože takúto koncentráciu nepriateľov na meter štvorcový v žiadnej inej akčnej hre nenájdete. Sam v úlohe úspešného vojaka a jedinej spásy ľudstva sa prepraví v čase do starobylého Egypta, aby zachránil ľudstvo budúcnosti od vyhladenia mimozemskou rasou a priškrtil jej rozmach už v minulosti. Osamelý bojovník proti hordám krvilačných potvor. Stará pesnička, ale vo veľmi príťažlivom novom kabáte.

Vizuálna stránka hry Serious Sam je totiž veľmi podarená. Dizajn úrovní by síce potreboval mierne dotiahnutie, ale čo sa týka samého zobrazenia, hra obsahuje obrovské množstvo pôsobivých efektov, moderných technológií, detailných textúr a slušne prevedených nepriateľských entít. Od bežného vojaka (s nie bežnou hlavou v jednej ruke), cez nepríjemné oživené dinosaurie kostry, až po dvadsaťmetrové obludy s navádzacími strelami.

Ak sa na vás v malej púštnej oáze – tak 100-krát 100 metrov – vyrúti niekoľko takýchto nepriateľov naraz, už na strednej obtiažnosti sa takmer nebudete mať kam pohnúť. Nehovoriac o infarktových stavoch, keď na vás bafne v tmavej egyptskej kobke spoza rohu hoci ten najslabší nepriateľ. Našťastie Sam disponuje pestrou paletou účinných zbraní a občas napätú atmosféru komentuje podarenými hláškami, ktoré dopĺňajú slušnú zvukovú kulisu.

Ak teda hľadáte niečo na spôsob „vyhladzovacích“ hier DOOM alebo Quake, kde netreba použiť nič okrem rýchlych reflexov, Serious Sam vás určite zabaví.