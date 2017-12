Windows 7 v skratke: Knižnice namiesto adresárov

Mnohí tvrdia, že najjednoduchšie je všetky dáta ukladať na plochu. Fotografie, filmy, či dokumenty tam vraj neujdú pohľadu. Windows nám však od nástupu ixpéčka pre ne vnucuje špeciálne priečinky. Sedmička prichádza s novinkou. Knižnicami.

4. nov 2009 o 12:00 Milan Gigel

Dokumenty, Hudba, Obrázky, Videá. Aj keď všetky vyzerajú v prieskumníku Sedmičky na prvý pohľad ako obyčajné adresáre z predchádzajúcich verzií, v skutočnosti každá z položiek pozostáva z dvojice adresárov. Vašich privátnych dát a verejných. Pod položkou Dokumenty sa teda objavuje obsah adresárov (Moje) Dokumenty a Verejné dokumenty. Na čo je to dobré?

Microsoft sa v prvom rade zbavil odkazov na priečinky. Aby skombinoval šablóny či vzorové súbory predinštalované v systéme s tými vašimi, skombinoval ich do knižníc. Kým si nezačnete vyrábať knižnice vlastné, veľkú cenu pre vás nemajú.

Skutočnou výhodou však je, že si môžete tvoriť knižnice vlastné. Pravým tlačidlom v priečinku Knižnice si vytvoríte novú s názvom Zálohy a priradíte do nej všetky adresáre, ktoré potrebujete zálohovať. Zálohovací softvér nastavíte iba raz. Ak zmeníte obsah knižnice Zálohy, zmení sa aj predmet zálohovania. Ak vám to čosi pripomína, máte pravdu. Podobným spôsobom sa vytvárajú knižnice v multimediálnom prehrávači Windows Media Player.

Rovnakým spôsobom si do jednej knižnice pospájate všetky rodinné fotografie bez ohľadu na to, v akých priečinkoch a na akých diskoch sú, zoskupíte na jedno miesto všetky dáta patriace do projektu bez toho aby ste ich kopírovali či presúvali a urobíte si poriadok neposlušných dátach.

Vytvoriť si môžete napríklad virtuálnu knižnicu, v ktorej spojíte obsah optického disku s doplnkovými dátami. Bez toho, aby ste disk prepaľovali či kopírovali, aktualizujete jeho obsah novými doplnkami.

Je to trochu nad rámec čo bežný používateľ potrebuje, ak však začnú s týmto systémom pracovať softvéry, obsah disku bude možno raz prehľadnejší.