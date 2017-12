EK chce využiť digitálnu dividendu na oživenie hospodárstva

Európska komisia (EK) chce využiť frekvencie uvoľnené vďaka prechodu na digitálne televízne vysielanie, tzv. digitálnu dividendu na rýchle hospodárske oživenie.

28. okt 2009 o 15:00 SITA

BRATISLAVA 28. októbra (SITA) - Uvoľnené frekvencie je možné podľa komisie využiť pre nové, inovatívne služby, ktoré využívajú rádiové spektrum, a to počnúc bezdrôtovým internetom a modernejšími mobilnými telefónmi až po nové interaktívne televízne kanály s vysokým rozlíšením. "Ak sa prideľovanie novo uvoľnených frekvencií novým službám bude koordinovať v rámci celej Európy, mohlo by to znamenať hospodársky stimul vo výške 20 až 50 mld. eur," uviedla komisia vo svojej stredajšej tlačovej správe.

Eurokomisárka pre informačnú spoločnosť a médiá Viviane Redingová vyzvala krajiny Európskej únie, aby urýchlili prechod na digitálnu televíziu a dokončili ho do 1. januára 2012. "Takisto sa obraciam na vnútroštátne orgány, aby využívali digitálnu dividendu na základe hospodárskej súťaže, aby otvorili trh novým operátorom a novým službám, a maximalizovali tak úžitok pre hospodárstvo," uviedla v stredu Redingová.