Úspech v génovej liečbe artritídy - zatiaľ iba so zvieratami

Chicago 9. apríla (TASR) - Bunkový mediátor interleukín-13 (IL-13) sa už dlhší čas považuje za nádejný prostriedok na liečbu reumatoidnej artritídy.

9. apr 2002 o 13:45 © TASR 2002

Lekárom z Northwestern University v Chicagu sa teraz podarilo na zvieratách odskúšať génovú terapiu s IL-13.

Vedci vpravili IL-13 do kĺbov laboratórnych potkanov "na palube" špeciálneho vírusu. Vírus sa v kĺboch rozmnožil a integroval aktívny gén aj do buniek kĺbového tkaniva. Kĺby začali produkovať IL-13, ktorý potlačil tvorbu iných mediátorov, patriacich tiež do skupiny cytokínov.

Cytokíny podporujú zápalové reakcie. U potkanov sa ukázalo, že génová terapia dokáže zápaly účinne potlačiť a u zdravých zvierat zabránila prepuknutiu choroby.

Predchádzajúce štúdie ukázali, že potkany s artritídou mali v kĺboch silno zníženú koncentráciu IL-13. Vedci sa domnievajú, že v prípade reumatoidnej artritídy je porušená rovnováha produkcie cytokínov podporujúcich a brzdiacich zápalový proces. Pomocou génovej terapie by sa dala nerovnováha napraviť.

Ako vo všetkých prípadoch génovej terapie bude aj tentoraz trvať niekoľko rokov, kým sa nájde spôsob aplikácie pre človeka. Hlavnou príčinou sú možné vedľajšie účinky. Okrem toho pokusy so zvieratami nevedú u človeka vždy k rovnakým výsledkom.