Prírodné katastrofy? Európa chce bojovať satelitom

Európska vesmírna agentúra poslala do kozmu satelit, ktorý umožní lepšie porozumieť počasiu a klíme.

2. nov 2009 o 16:00 TASR, Tomáš Prokopčák

Pôvodný agentúrny text sme nahradili autorským článkom SME.

BRATISLAVA. Kozmický vrtuľník. Aj tak už nazvali nový satelit Európskej vesmírnej agentúry SMOS. Je jedným z dvoch satelitov, ktoré v pondelok skoro ráno vyniesla na obežnú dráhu Zeme raketa vystrelená z ruského kozmodrómu v Plesecku.

Kým SMOS (satelit na meranie vlhkosti pôdy a slanosti morí) bude slúžiť na sledovanie klímy a pozemských vodných cyklov, Proba-2, druhý satelit, slúži najmä na otestovanie nových technológií.

Sledovanie klímy

SMOS, ktorý svojimi tromi ramenami trochu pripomína vesmírnu helikoptéru, by mal pomôcť vedcom pochopiť následky klimatických zmien, zároveň však umožní presnejšie predpovede počasia: odborníkom pomôže varovať pred blížiacimi sa prírodnými katastrofami.

„Klimatické zmeny sú jednoducho fakt," povedal podľa denníka Daily Telegraph Yann Kerr, vedecký riaditeľ misie SMOS. „Ich vplyv na zrážky, vyparovanie, odplavovanie pôdy či riziko záplav je však nejasný. Pri týchto dopadoch však hrá voda oveľa dôležitejšiu úlohu než teplota."

Voda a slanosť

Misia SMOS by mala každé tri dni merať množstvo vody v zemskej pôde. Satelit to dokáže zhruba do hĺbky dvoch metrov. Vďaka tomu dokážu vedci odhadnúť a monitorovať rast rastlín, ktoré sú dôležité pri odbúravaní CO2.

Druhou úlohou satelitu je merať zmeny v slanosti morí, čo pomôže lepšie pochopiť morské prúdenie. Pritom zmena morskej salinity je spôsobovaná aj topením sa ľadovcov.

Misia, ktorá stála viac ako 300 miliónov eur, by mala trvať tri roky. Satelit je druhým vypusteným pod hlavičkou Earth Explorer - programu, ktorý má pre ESA zbierať dáta týkajúce sa životného prostredia. Prvým bol tohtoročný a azda najkrajší satelit GOCE (Gravity and steady-state Ocean Circulation Explorer). Na budúci rok je pripravený satelit Cryosat-2, ktorý by mal merať hrúbku ľadovej pokrývky.