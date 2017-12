Dinosaurov bolo oveľa menej. Vedcov mätú mláďatá

1. nov 2009 o 16:20 TASR

BERKELEY. Previerka známych druhov dinosaurov naznačuje, že azda až tretinu z nich bude treba vyradiť z klasifikačných schém. V skutočnosti totiž nepredstavujú samostatné druhy, ale nedospelé formy iných druhov.

V časopise Public Library of Science ONE to napísal John Horner z Montanskej štátnej univerzity a jej Múzea Skalnatých vrchov a Mark Goodwin z Kalifornskej univerzity v Berkeley a jej Paleontologického múzea. John "Jack" Horner údajne poslúžil ako predloha odborníka na dinosaury Alana Granta, jednej z hlavných postáv knižného a filmového bestselleru Jurský park.

Vyradená hviezda



Obaja bádatelia museli s ľútosťou vyradiť zo zoznamov dva druhy dinosaura s kupolovitou hlavou, z toho jeden "čarodejný", ktorý pred tromi rokmi s veľkou slávou pomenovaný po Hogwarts - po škole, do ktorej nechala autorka chodiť Harryho Pottera.

Odchod týchto druhov zo scény akoby symbolizoval pokračujúci trend. Iba minulý mesiac bol vyradený trojrohý torosaurus, ktorý nasledoval viaceré hadrosaury (s "kačacím zobákom") a tomuto osudu sa zrejme nevyhne nanotyrannus, údajná miniatúra Tyrannosaura rex.

Ukázalo sa totiž, že sú to vlastne nedospelé formy iných druhov z toho istého rodu alebo čeľade. Čoraz viac vystupuje do popredia záver, že mláďatá a dospievajúce formy mnohých druhov dinosaurov vyzerali celkom ináč ako dospelé jedince. Osobitne sa to týka lebiek, ktoré sa zachovávajú lepšie ako zvyšok kostry na nich v dospelosti dinosaurom pribúdali, alebo sa prinajmenšom výrazne menili, viaceré typy druhotných pohlavných znakov, ako štíty, kupoly, rohy a ostne.

Menia sa pri dospievaní



John Horner a Mark Goodwin teraz po dôkladnom anatomickom rozbore dospeli k záveru, že to isté platí o dvoch z troch nimi skúmaných druhov pachycephalosaurov, dinosaurov s kupolovitou hlavou, ktorým sa niekedy hovorí aj hrubohlavé.

Zistili, že druh Dracorex hogwartsia, pomenovaný v roku 2006, a druh Stygimoloch spinifer, objavený v roku 1973, nie sú nič iné, ako v prvom prípade mláďa a v druhom dospievajúca forma druhu Pachylocephalosaurus wyomingensis. Pri rozbore využili aj skenovanie kostí počítačovým tomografom a mikroskopické skúmanie rezov kostí. Pri porovnávaní zohľadnili 21 druhov dinosaurov s kupolovitou hlavou.

Johna Hornera jeho jedenásťročná skúsenosť z vykopávok fosílií dinosaurov v geologickej formácii Hell Creek (Pekelný potok) v Montane priviedla k radikálnemu záveru. Uznáva, že ním tak trochu strieľa od boku, ale vôbec by ho neprekvapilo, keby až zhruba tretina dosiaľ opísaných druhov dinosaurov podobne predstavovala nedospelé formy.

Príčinu označil Mark Goodwin: "Skorší paleontológovia rozpoznávali rozdiel medzi dospelými a mladými dinosaurami, no ľudia postupne akosi zišli z cesty a začali zabúdať na zohľadňovanie vývoja jedinca, keď našli novú fosíliu."

John Horner v tejto súvislosti zdôraznil, že mnohé rohaté dinosaury svoje ozdoby hlavy dokonca opakovane nadobúdali a strácali, ako dnes jelene či losy parožie.

Hlavné zdroje: Public Library of Science ONE z 27. októbra 2009; Komuniké University of California at Berkeley z 30. októbra 2009. Pre TASR Zdeněk Urban