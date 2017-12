Herní vývojári: 60 fps je zbytočne vysoký počet obrázkov za sekundu

30. okt 2009 o 19:05 Ján Kordoš

Insomniac to ale vidí trochu inak a spomínaný projekt A Crack in Time je posledným, ktorý bude bežať rýchlosťou 60 obrázkov za sekundu. Argumenty majú svoju váhu: celkové hodnotenie síce ovplyvňuje grafické spracovanie hry, no býva úplne jedno, či hra beží 30 alebo 60 fps, dôležité je, aby vyzerala dobre a tam sa na počet snímkov vôbec nepozerá.

Dvojnásobný počet obrázkov za sekundu si však žiada omnoho viac práce od vývojárov, ktorú by mohli venovať iným záležitostiam súvisiacim s vývojom hry. Momentálne to vyzerá tak, že hry, na ktorých bude Insomniac pracovať, pobežia s nižším, ale plne dostačujúcim, frameratom 30 obrázkov za sekundu.

Je pre vás tento údaj pri hraní dôležitý alebo vám stačí plynulá grafika bez nepríjemného sekania?

Zdroj:Kotaku