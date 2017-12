Test novej rakety NASA nevyšiel úplne

Štart rakety Ares I-X, ktorá má nahradiť americké raketoplány, mal problém. Časti rakety sa pri dopade na Zem neotvorili všetky padáky.

30. okt 2009 o 6:45 Tomáš Prokopčák

HOUSTON, BRATISLAVA. Testovací let prototypu novej vesmírnej rakety NASA Ares I-X stál 445 miliónov dolárov. Spočiatku to vyzeralo na veľký úspech. Stredajší šesťminútový pokusný let rakety vyšiel podľa predstáv amerického Národného úradu pre letectvo a vesmír. Až do okamihu, keď sa úrad dostal k prvému, nosnému stupňu rakety.

Ukázalo sa, že pri jeho návrate na Zem sa riadne neotvorili všetky tri padáky. Časť rakety, ktorá letela asi dve minúty a potom sa od zvyšku oddelila, tak dopadla do vôd Atlantického oceánu s priveľkou silou a na spodnej časti sa poškodila. Zistili to potápači, ktorý sa stupeň pokúsili vyloviť a v piatok to pre agentúru AP potvrdil aj hovorca NASA Allard Beutel.

Americký úrad podľa Space.com zatiaľ netuší, prečo k zlyhaniu jedného zo skoro 46-metrových padákov došlo. Ostatné časti rakety dopadli do morských vôd podľa plánu. Prvý stupeň rakety Ares pritom funguje podobne ako nosné rakety raketoplánov. Práve tie by mal rakety Ares spolu s kozmickými loďami Orion, ktoré rakety vynesú do vesmíru, nahradiť.

