Prezradený príbeh Call of Duty: Modern Warfare + kauza okolo teroristov

29. okt 2009 o 18:15 Ján Kordoš

Situácia okolo uniknutej ukážky sa napokon zaujímavo zamotala. Vo videu bolo možné vidieť zábery z hry (pozor, spojler až do konca článku!), kde v skupine teroristov hráč zabije nevinných civilistov. Bezbranní ľudia tak v scéne na letisku zomierali rukou hráča a podľa ukážky išlo o pomerne brutálnu scénu. Síce sa vývojársky tím neskôr oficiálnym potvrdením, že ide o zábery hry, kajal a dodal vysvetlenie, že sa napokon ukáže, čo je dobré a čo zlé, no kontroverzná scéna v hre je a bolo len otázkou času, kedy sa jej chopia iné, nielen herné, médiá.

Na požiadanie Activisionu bola napokon uniknutá ukážka stiahnutá a vydavateľ oficiálne reagoval na gameplay zábery. Video, ktoré bolo nahrané ilegálne (paradoxne pre zlú kvalitu sa v hre na istý čas objaví aj tvár hráča ako odraz na obrazovke) nereprezentuje skutočnú hrateľnosť a zážitky z hrania Modern Warfare 2. Ide vraj o z kontextu vytrhnutú ukážku, ktorá je súčasťou zaujímavej príbehovej zápletky, kde sa hráč infiltruje do teroristickej skupiny a plní rozkazy, aby neskôr zabránil celosvetovej katastrofe.

V prípade, že sa začnú ozývať ratingové organizácie, bude musieť Activision súhlasiť s maximálnym vekovým obmedzením 18+, čo by znamenalo značne znížené predaje, ktoré by nedosiahli predpokladaný počet. Rozhodne to nie je pre Call of Duty: Modern Warfare 2 najpozitívnejšia reklama. Čo je však najhoršie, prišli sme o zaujímavý príbehový zvrat. Na to sa nedá reagovať nijak inak, než veľká vďaka.

Zdroj: Shacknews, VG 247, Kotaku, LiveLeak