Hugh Jackman ako lovec pokladov Nathan Drake z Uncharted?

29. okt 2009 o 12:45 Ján Kordoš

V jednom z podcastov pre Oficiálny Playstation Magazín anglickej mutácie North povedal, že jediným hercom, ktorého si dokáže predstaviť vo filmovom spracovaní Uncharted je Hugh Jackman. Tento austrálsky herec je známy ako Wolverine z X-Menov.

Je pravdou, že podoba Jackman a Drake istú podobu majú, avšak je otázne, či by známy herec prijal úlohu lovca pokladov. Zaujímavosťou je, že s týmto návrhom súhlasia aj producenti pripravovaného filmu.

North považuje Jackmana nielen za skvelého herca, ale i správneho chlapa, ktorý by sa na túto úlohu vynikajúco hodil vďaka svojej podobnej mimike ako herný Drake. Samotný North by rád stvárnil filmového Drakea, avšak dobre chápe princípy trhu. Známe meno priláka viac divákov. Podľa jeho fenomenálneho výkonu (nielen) v Uncharted 2 by však mohol skúsiť zmeniť svoje rozhodnutie skončiť s televíznymi a filmovými rolami.

Bola by to zaujímavá skúsenosť pre hráčov, ktorí by známy hlas spoznali. Na druhú stranu my hráči byť nespokojní nemôžeme: o to viac North pracuje na herných postavách a že mu to ide, je zbytočné dodávať.

Zdroj: Kotaku, Joystiq, PSMUK