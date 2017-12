NecroVisioN: Lost Company - lopatou po hlave, znovu

NecroVisioN bola na rozdiel od ostatných ruských strieľačiek z vlastného pohľadu hrou pomerne prostejšou. Vývojársky tím The Farm 51 sa s ničím nemaznal a vsadil na jednoduchosť.

29. okt 2009 o 8:15 Ján Kordoš

NecroVisioN bola na rozdiel od ostatných ruských strieľačiek z vlastného pohľadu hrou pomerne prostejšou. Vývojársky tím The Farm 51 sa s ničím nemaznal a vsadil na jednoduchosť. Žiadne RPG prvky, žiadna stratégia, žiadne siahodlhé rozhvory, otvorený svet, možnosť voľby, logické rébusy.

Princíp, ktorý je každému na prvý pohľad jasný bol na obrazovkách aj zábavný. Základy „choď a strieľaj“ obohatil o využívanie druhej zbrane na kontaktné súboje a nikomu ani príliš nevadilo, že sa to odohráva v notoricky známej druhej svetovej vojne. To, že sme nepriateľským zombíkom lopatou naprávali neforemný účes bolo predsa zábavné. Stačilo to k tomu, že sa k nám dostane pokračovanie, samostatne spustiteľný datadisk NecroVisioN: Lost Company.



Všetky screenshoty nájdete v galérii hry

(obrázky pochádzajú priamo z beteverzie)

Prídavok sa odohráva pred pôvodnou hrou a drží sa hesla: načo opravovať to, čo nie je pokazené. Mnohým hráčom sa jednoduchý koncept páčil a Lost Company tak ponúkne presne to, čo bolo dobré. Na zlepšovanie síce mali tvorcovia dosť priestoru – a nejaké tie chybičky hra mala, to sa musí priznať - akoby však pozabudli na to, že by mohli hru niekam posunúť. Pozrieť sa na zúbok novinárskej betaverzii sme neodmietli a výsledok neprekvapí: to čo sme tu mali pred necelým rokom, prichádza znovu. Len to je v trochu inom, novom prostredí. Hodnotiť hrateľnosť ako takú sa preto neoplatí, je okopírovaná z prvého NecroVisioN. K dispozícii sme mali dve úrovne, v kompletnej hre by ich malo byť hneď desať. Malým číslom sa nemusíte nechať zastrašiť, každý level je rozsiahly. Pribudnú nové zbrane (aj ich vylepšenia), vyskúšame si vozidlá (vrátane tanku FT17 a lietadla Halberstadt CL.II), bojovať budeme proti novým protivníkom, dostaneme 3 mapy do multiplayeru s jedným módom a nesmú chýbať nové grafické bonusy – avšak v rovnakom, pomerne náročnom engine, kde doporučená konfigurácie by mala byť skôr minimálna.

Ako už bolo spomenuté, Lost Company je prequelom, čiže sa odohráva pred pôvodným NecroVisioN. Znovu je hra zasadená do prvej svetovej vojny, no tentoraz sa chopíme úlohy nemeckého vojaka. Ten postupne odhalí vypustené nadprirodzené sily, ktoré sa chopili moci a dostali do svojich krvavých rúk vojakov. Spravili si z nich svojich sluhov a hrdina tak bojuje proti zombíkom a rôznym démonom. Aby boli obe hry prepojené, dali nám tvorcovia ponuku zahrať si konflikt z opačnej strany (keďže je vojak nemeckej národnosti, je to pomerne automatické pri anglickom hrdinovi z jednotky) a navyše je hlavná postava neskôr infikovaná, prevtelí sa do úlohy veľkého nekromancera, ktorý proti nám stál v prvom NecroVisioN. Nič zložité, nič zamotané, nič prekvapujúce. Ale na primitívnu strieľačku z vlastného pohľadu ako zo starej školy to stačí.

Pri samotnom hraní si princípy osvojíte rýchlo: musíte všetko kosiť, najlepšie presne mierenou strelou do hlavy. Ak sa k vám i niekto priblíži, netreba mať žiadne obavy, vytiahnete šabľu, bakuľu alebo akúkoľvek inú kontaktnú zbraň a obrazovka sa sfarbí viac do červena. Z vlakovej stanice sme sa presúvali do exteriérov, neskôr dokonca i podzemia. Variabilita nepriateľov bola pomerne pestrá: od pomalších zombíkov po rýchlo behajúcich „trpaslíkov“ s rýchlym atakom ostrými dýkami. Nechýbali ani ešte nie príliš zmutovaní vojaci so svietiacimi očami. Na každého platí niečo iné a keďže môžete pri sebe niesť všetky zbrane, ktoré nájdete, je ich vhodné využívanie nutnosťou. Munície totiž nie je na rozhadzovanie. Slepo ju míňať nemôžete, ale nedá sa povedať, že by ste ostali bez jediného náboja. Rozhodne sa však musíte zapojiť aj do boja na krátke vzdialenosti.

Hneď v prvej úrovni potešila možnosť postupu spoločne s ostatnými vojakmi. Hoci sa niekedy skupina rozdelí (najprv ju teda musíte nájsť, respektíve zachrániť), aby ste napríklad našli plynové masky pre ostatných, no proti nepriateľskému návalu už stále nebojujete sami. Pri sledovaní kamarátov si povšimnete viacero neduhov, ktorými trpí betaverzia: umelá inteligencia príliš vysoká nie je – ale to nás trápiť ani nemusí, veď je to old-school akcia, kde to musí proste sypať. Horšie to však je so zasekávaním sa o predmety či niekedy neprirodzený pohyb. Pri stúpaní po schodoch sa neskutočne vlečiete a musíte použiť zrýchlený beh - ten zas vyzerá ako z Trainspottingu. Taktiež vaši spolubojovníci akoby boli niečím nadopovaní a hlavne im chýbalo niekoľko frame-ov animácií pri pohyboch a často sa pri pochode vpred skôr kĺzali ako bežali.

Ale to sú chyby, ktoré obsahuje takmer každá betaverzia. Boli sme upozornení na to, že niektoré grafické efekty ešte nie sú vo svojej finálnej fáze (napríklad streľba spolubojovníkov), ale to všetko môžeme odsunúť do pozadia. Najdôležitejšie bude to, ako sa hra bude prezentovať, či vôbec bude pestrá. Musí ponúknuť rôznorodé prostredia, hlavne však už žiadne tmavé a temné miesta ako tomu bolo v prípade predchodcu, ktorý doplatil práve na niekedy príliš nudné lokácie. Hneď prvá úroveň nazvaná Plague začala celkom dobre. Hlavný hrdina Jonas Zimmerman prichádza na francúzsku železničnú stanicu. Má sa stretnúť s maršálom Mengem, ktorý ho požiadal o pomoc pri zastavení podivného moru. Prešlo pár sekúnd a hneď sa na nás začali valiť zástupy nemŕtvych. Spočiatku zaujímavé prostredie síce neskôr nabralo priemerný smer (jednoducho navrhnuté budovy, podzemie), no keďže sa odohrávali vo výraznej miere v exteriéroch a za denného svetla, dalo sa cez hrateľnosť prehrýzť a baviť sa. Lost Company je podobne ako NecroVisioN lineárna hra s jedinou možnou a navyše pomerne tvrdo ohraničenou cestou neviditeľnými stenami a zamknutými dverami.

V ďalšej úrovni Monastery Lazaret, ktorá je chronoligicky piata, sme sa stretli napríklad s Georgeom Pattonom, ktorý nás požiadal o pomoc pri oprave jeho tanku (potrebuje nejakú súčiastku) a zároveň sa nám predstavil gigantický (a teraz skutočne obrovský) boss. S obrovským kladivom. Rýchly prechod do tmavých lokácií (prvá úroveň Plague sa odohrávala za denného svetla) síce trochu vyľakal, ale práve tieto rýchle zmeny s obrovským bossom sú zaujímavým spestrením. Veľmi rýchlo nájdete tlačidlo Quicksave.

Je zábavné len tak chodiť a strieľať, takmer vôbec sa nekryť a mnohonásobnú prevahu nepriateľa riešiť neustálym pohybom? Je, ale NecroVisioN: Lost Company bude musieť pridať v pestrosti jednotlivých lokácií. Len tým môže zaujať natoľko, aby nedostal nálepku šedý klon predchodcu.