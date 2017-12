Ares vyletel. Nahradí raketoplány?

Napriek úspešnému testu novej rakety je budúcnosť vesmírnych letov NASA vo hviezdach

Komisia, ktorá skúmala vesmírny program pre Obamu, rakety Ares neodporúča.

MYS CANAVERAL, BRATISLAVA. Stihlo sa to takmer na poslednú chvíľu. Polhodinu pred deadlinom, 11.30 miestneho času, sa v stredu konečne obloha nad Floridou vyjasnila a po utorkovom odklade dovolila štart prvej testovacej rakety Ares I – X, ktorá má predstavovať budúcnosť vesmírnych letov NASA.



Stodvadsaťsekundový let dopadol podľa predstáv. Napriek tomu nad budúcnosťou tohto programu NASA zostávajú otázniky. Bol to začiatok novej éry alebo len labutia pieseň?

Koniec raketoplánov

Raketa Ares by od roku 2015 mala slúžiť na prepravu amerických astronautov do vesmíru. Dovtedy budú zrejme Američania do kozmu lietať ruskými raketami. V súčasnosti používané raketoplány na budúci rok poletia naposledy. Po tridsiatich rokoch sa ich éra končí.





Pričinili sa o to aj dve veľké nehody v minulosti. Pri havárii raketoplánu Challenger v roku 1986 aj katastrofe Columbie o 17 rokov neskôr zomrelo zhodne všetkých sedem astronautov.

Ako napísal denník Washington Post, raketoplány majú nevýhodu v tom, že všetky rizikové časti ako palivovú nádrž či štartovacie motory majú vedľa seba.

Zlyhanie jedného môže tak poškodiť aj druhé. Stalo sa to dvakrát a dvakrát to zabilo astronautov. Práve preto sa NASA vracia k starým typom nosných rakiet, ktoré majú do vesmíru dopraviť ľudí.



Ares pripomína rakety, ktoré sa používali počas programu Apollo. Práve táto nová generácia má byť súčasťou projektu návratu Američanov na Mesiac. Ako termín sa udáva rok 2020.

Skeptická Obamova komisia

Je však budúcnosť letov do vesmíru, ako ich teraz predstavila NASA, ten správny recept? Mnohí to spochybňujú. A čo je možno najdôležitejšie, je medzi nimi aj komisia, ktorú ustanovil americký prezident Barack Obama.



Minulý týždeň vydala svoju správu a k súčasnému vedeniu NASA nebola milostivá. „Pokiaľ ide o raketu Ares I, nie je tá správna pre NASA a tiež prichádza neskoro,“ povedal vedúci komisie Norman Augustine podľa New York Times.



Komisia kritizovala, že ak chce pokračovať NASA v tomto programe, budú jej musieť výrazne zvýšiť rozpočet. To sa však vzhľadom na americký deficit a výdavky na stimuly a vojny nedá očakávať.

Nie Mesiac, ale asteroidy

Komisia preto odporučila, aby sa na prepravu astronautov na nízku obežnú dráhu a na vesmírnu stanicu ISS využíval rozvíjajúci sa trh komerčných spoločností.

Americkí astronauti by si tak „kupovali“ miesto na súkromných raketách. „Myslíme si, že NASA by lepšie využila svoje peniaze a schopnosti, keby sa zamerala na lety mimo nízkej orbity Zeme,“ povedal podľa BBC Augustine.



Ako budúcnosť vidí možnosti dlhých letov astronautov. Navštíviť by podľa neho mohli blízke asteroidy či uskutočniť let neďaleko Marsu, prípadne pristáť na jednom z jeho mesiacov. Veľa by sa podľa neho ušetrilo tým, že by sa NASA vyhla náročnému pristávaniu a vzostupu z povrchu Mesiaca či Marsu.



O budúcnosti nakoniec zrejme rozhodne prezident Obama. Panel hovorí, že mu len ponúkol ďalšie možnosti.