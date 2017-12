Geoarcheológovia tvrdia, že tsunami hrozia aj Izraelu

Geologicko-archeologický prieskum morského dna pri starorímskom prístave Caesarea v dnešnom severnom Izraeli odhalil štyri prípady, kedy tam za posledných 3500 rokov udreli ničivé prílivové vlny.

28. okt 2009 o 13:27 TASR

HAIFA.

V článku pre časopis Geological Society of America Bulletin to oznámila Beverly Goodmanová z Haifskej univerzity s kolegami. "Je tu reálna pravdepodobnosť, že vlny cunami dospejú až k izraelským brehom. Javy cunami sa síce v Stredozemnom mori vyskytujú menej často ako v Tichom alebo v Indickom oceáne, no vychádza nám nezanedbateľná stredná frekvencia ich opakovania," povedala.

Jej tím to zistil viac-menej náhodou. Geoarcheologička Beverly Goodmanová totiž pôvodne s kolegami pátrala po zaplavených prístavných stavbách Caesarey a lodných vrakoch. Caesarea je izraelské pobrežné mestečko asi na polceste medzi Haifou a Tel Avivom, blízko mesta Hadera. Nachádza sa na okraji svojho predchodcu nazvaného Caesarea Maritima, ktorý býval významným prístavom, akousi bránou k Judei a sídlom jej rímskej správy.

Vedci však na morskom dne našli nezvyčajné geologické vrstvy, aké dosiaľ v tejto oblasti neboli známe. Preto do nich urobili viacero vrtov, aby získali vzorky. Sprvoti si mysleli, že ide o pozostatky materiálu z budovania starorímskeho prístavu. Čoskoro sa však ukázalo, že vrstvy zasahujú oveľa ďalej. Vedci zjavne narazili na veľký objav.

Vrty prebiehali na plochách dlhých jeden až tri metre a boli rôzne hlboké. Dve datovacie metódy, využívajúce rádioaktívny izotop uhlík-14 a tzv. opticky stimulovanú luminiscenciu, ukázali, že vrstvy vznikli v dlhom časovom rozpätí od bronzovej doby po stredovek.

Vzorky v súhrne dokladajú štyri vlny cunami: okolo roku 1500 pred n. l, 100-200 n. l., 500-600 n. l. a napokon 1100-1200 n. l.

Najstaršia očividne súvisela s výbuchom sopky na ostrove Santorini v Egejskom mori severne od Kréty, ktorý výrazne prispel k pádu mínojskej civilizácie. Jeho dôsledky sa však prejavili v celej oblasti Stredozemného mora, vrátane vážnych otrasov iných vtedajších civilizácií. Neskoršie vlny cunami boli lokálnejšie a spôsobili ich zosuvy pôdy pri podmorských zemetraseniach.

"Lokálne tu ale nemusí znamenať malé. Mohli to byť až päť metrov vysoké vlny, zasahujúce až dva kilometre do vnútrozemia. Do tejto vzdialenosti nevyhnutne vážne poškodili všetky ľudské sídla. Následná civilizačná obnova zahladila všetky stopy týchto cunami na brehu, takže sa zachovali iba na morskom dne," povedala Beverly Goodmanová.

Hlavný zdroj: Komuniké University of Haifa z 25. 10. 2009.