Windows 7 v skratke: Poslušné okná

Potrebovali ste niekedy porovnať vedľa seba dva dokumenty, alebo čosi premiestniť z aktívneho okna na plochu? V sedmičke to ide o čosi lepšie, ako v predchádzajúcich verziách systému.

28. okt 2009 o 12:00 Milan Gigel

Dve okná vedľa seba, obe zaberajúce polovicu monitora. Na to, aby ste ich nastrojili na správne miesto netreba veľa úsilia. Akonáhle potiahnete okno k pravému či ľavému okraju displeja, správca okien ponúkne náhľad finálneho umiestenia. Pustíte myš a okno zmení veľkosť a prilepí sa na svoje miesto. Je to praktické ak máte iba jeden monitor a potrebujete pracovať s dvoma dokumentmi súčasne. Nielen pri porovnávaní, ale aj pri preklápaní údajov medzi nimi.

Má to však háčik. Ak ste pracovnú plochu rozšírili na dva alebo viac monitorov, okná je možné myšou lepiť iba k prvej polovici prvého a druhej polovici posledného monitora. Okná vtedy počúvajú iba klávesnicu. Skratky Win+šípka_vpravo a Win+šípka_vľavo ich umiestnia tam, kam chcete vy.

Podobná funkcia sa aktivuje, ak okno priblížite k vrchnej časti obrazovky. Správca okien ponúkne jeho roztiahnutie na celú plochu obrazovky. To isté dosiahnete aj kliknutím na ikonu v pravom hornom rohu okna, pri dotykovom ovládaní to však má čosi do seba. Ak uprednostňujete ovládanie klávesnicou, skúste kombináciu Win+šípka_hore.

Ak potrebujete presunúť na plochu objekt z aktívneho okna a tieni vám desiatka ďalších okien, nemusíte ich minimalizovať, alebo zatvárať. Ak zatrasiete oknom zo strany na stranu, všetky neaktívne okná sa skryjú a plocha okolo aktívneho okna sa odokryje. Ak zatrasiete opäť, všetko sa vráti do pôvodného stavu. Rovnaký výsledok dostanete opätovným stláčaním kombinácie Win+Home.

Všetky okná sa dočasne skryjú aj vtedy, ak posuniete kurzor do pravého dolného rohu obrazovky. Ak chcete nahliadnuť na plochu alebo do miniaplikácie aké bude počasie, nemusíte už opakovane stláčať dôverne známu skratku Win+D.