Microsoft chce zmeniť televízory na počítače

Vojdete do obývačky a televízor sám uhádne, čo by ste si chceli pozrieť. Pozná vašu tvár, vaše návyky a dokáže odhadnúť aj to, akú máte náladu. Takáto je budúcnosť televízorov podľa Microsoftu.

29. okt 2009 o 8:00 Milan Gigel

Obyčajné diaľkové ovládače budú čoskoro príťažou, pretože televízory budú používať intuitívnejšie nástroje na ich ovládanie. Tvrdí to Ashley Highfield z britskej pobočky Microsoftu, ktorý dáva nástupu nových technológií 5 až 10 rokov. Vzor budúcnosti vidí v projekte Natal, ktorý je určený pre herné konzoly Xbox360. prostredníctvom kamery, priestorových snímačov a mikrofónov rozoznáva gestá bez toho, aby ste museli čokoľvek držať v rukách. To sa však nezaobíde bez komplikovaného softvéru a výkonných čipov. Ak by televízory vyrábal Microsoft, možno by to takto dopadlo. Ale... Výrobcovia televízorov sú s obyčajnými diaľkovými ovládačmi zatiaľ spokojní a nezdá sa, že by sa snažili uberať týmto smerom. V posledných rokoch sa sústreďujú na vyššie rozlíšenia, uhlopriečky, znižovanie spotreby a prepojenie s interaktívnym internetovým obsahom. Výzvou odvetvia je pre nasledujúce roky trojrozmerné zobrazenie, s ktorým počítajú už aj najnovšie špecifikácie blu-ray diskov. Zdá sa, že každý vidí tú svoju budúcnosť inak.