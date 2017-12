Slovenská pošta sa digitalizuje, chce tak zmenšiť rady

Od nového roka si budú môcť klienti Slovenskej pošty vybrať peniaze či zaplatiť inkaso na ktorejkoľvek pobočke. Prehľad platieb cez inkaso bude možné sledovať aj cez internetovú stránku pošty.

27. okt 2009 o 14:31 ČTK

BRATISLAVA. Od nového roka si budú môcť klienti Slovenskej pošty vybrať peniaze či zaplatiť inkaso na ktorejkoľvek pobočke, nielen v mieste bydliska ako je to v súčasnosti. Prehľad platieb cez inkaso bude možné sledovať aj cez internetovú stránku pošty, informovali dnes predstavitelia štátom ovládanej spoločnosti. Slovenská pošta chce zavedením noviniek zmenšiť rady na pobočkách a tiež zabrániť odlivu zákazníkov.

Po prepojení informačných systémov bude pošta podľa jej generálneho riaditeľa Libora Chrásta poskytovať všetky služby okrem výberu alebo podávania balíkov pri jednej priehradke. Chrást si od zlepšení sľubuje okrem zmenšenia radov aj zníženie chybovosti. K tomu by malo pomôcť aj zavedenie elektronického podávania hromadných zásielok. Pre najväčších firemných klientov bude táto služba prístupná od konca tohto roku, do konca budúceho roka by sa mala rozšíriť na všetkých zákazníkov.

((vid))

V budúcom roku plánuje pošta zaviesť aj posielanie avíz prostredníctvom textových SMS správ na mobilné telefóny, ktoré by malo uľahčiť doručenie zásielky. Možnosť online sledovania by sa po expresných službách mala rozšíriť aj na doporučené zásielky.

Jednou z nových služieb Slovenskej pošty má byť aj elektronický prístup do systému platenia inkasa prostredníctvom internetu. Ten má umožniť prehľad o platbách, ako aj platbu cez stránky vybraných bánk. "Nejde o jednoduchý platobný portál, sú tam funkcie navyše, ktoré umožňujú sledovať históriu za posledných dvanásť mesiacov, neuhradené čiastky sa dajú napríklad rozložiť na viacero splátok," povedal Chrást. Podľa Pavla Sulíka z odboru stratégie informačných technológií tak Slovenská pošta vychádza v ústrety zákazníkom firiem, ktoré stále trvajú na úhradách svojich platieb cez inkaso.

Za digitalizáciu zaplatila pošta v uplynulých dvoch rokoch 18,81 milióna eur (566,67 milióna Sk). V budúcnosti by chcela cez svoj portál zabezpečiť aj využívanie služieb verejnej správy. Na jednom mieste by tak mali byť možné napríklad získať výpisy z registrov či využívať služby katastra nehnuteľností. Sprístupnenie týchto služieb však závisí od schválenia potrebnej legislatívy.