Obedná pauza: vyfarbite svet

Colour My World je minimalisticky podaná, no stále dobrodružná výprava za vašou láskou. Cestou k nej by ste mali zafarbiť a oživiť čo najviac tejto čiernobielej nostalgie.

28. okt 2009 o 11:30 Slavomír Benko

o Ovládanie:

Myš - používanie predmetov, klávesnica - šípky na pohyb. Ak poznáte podobnú návykovú hru, o ktorú by ste sa chceli podeliť s našimi čitateľmi, alebo ste nebodaj vytvorili nejakú vlastnú, napíšte nám na adresu slavomir.benko@smeonline.sk. Už zajtra sa váš tip môže objaviť v našej rubrike.