Google e­mail ešte nezabil

Google tvrdí, že e­mail má najlepšie roky už za sebou. Na jar sľuboval nový komunikačný nástroj postavený pre internet v 21. storočí.

28. okt 2009 o 0:00 Ondrej Podstupka

Zatiaľ ponúkol len zaujímavú technológiu a lákavý koncept.

BRATISLAVA. E­mail podľa Googlu už nefunguje. Firma, ktorá zmenila spôsob, akým ľudia na webe vyhľadávajú informácie, chystá ďalšiu revolúciu.

Na jar Google predstavil projekt Wave - nástroj od základov postavený pre komunikáciu na súčasnom internete. Pred pár týždňami rozposlal prvú vlnu pozvánok a Wave sa tak dostal aj medzi bežných ľudí.

Čo je zlé na e­mailoch?

Profil Google Vznik: 1998

Počet zamestnancov: 20­tisíc

Zakladatelia: Sergei Brin, Lawrence Page

Tržby (2009*): 22,2 mld. USD

Zisk (2009*): 4,5 mld. USD *Odhad Zdroj: Wikinvest

Spôsob, akým ľudia komunikujú, sa mení. S narastajúcim množstvom času, ktorý na webe trávime, sa mení aj spôsob komunikácie. Chceme sa rozprávať v reálnom čase, mať spoločného čoraz viac multimediálneho obsahu a využívať služby rôznych stránok aj v bežnej komunikácii. E­mail prestáva stačiť.

Rýchlo dohodnúť stretnutie viacerých ľudí, poslať video či vymieňať si celé fotoalbumy so skupinou cez e­mail je ťažkopádne.

Jedna správa cestuje v množstve kópií, ktoré končia v oddelených poštových schránkach každého užívateľa, odkiaľ ako kópie a prílohy cestujú ďalej.

Pri dlhých diskusiách nevyhnutne vzniká chaos. Čím viac ľudí, tým horšie.

Iná komunikácia

Wave funguje inak. Na prvý pohľad vyzerá ako miešanec ICQ, diskusného fóra, klasického e­mailu a wikipédie. Zásadný rozdiel oproti e­mailu spočíva v tom, že komunikácia medzi užívateľmi sa ukladá mimo ich počítače.

Veľmi podobne ako napríklad diskusie na sme.sk s tým rozdielom, že užívateľ má úplnú kontrolu nad tým, kto má k debate prístup.

Namiesto posielania e­mailov sa zakladajú miniatúrne diskusné fóra, často len pre dvoch ľudí, kde si užívatelia vymenia informácie. Po prihlásení na Wave užívateľ ako prvé vidí prehľad všetkých diskusií, do ktorých môže prispievať. Wave funguje ako miesto na webe, kde sa komunikuje.

Ľudia a roboti

Fakt, že diskusia je uložená a technicky prebieha na nezávislom počítači, má celý rad výhod. V prvom rade ide o drobnosti. Napríklad to, že príspevok sa zobrazuje písmenko po písmenku už pri písaní, alebo jednoduchý spôsob, akým sa v rámci diskusie dajú vymieňať obrázky a videá.

Celú diskusiu tiež môžete zobrať a vložiť na ľubovoľnú webstránku, pričom sa bude automaticky obnovovať bez ohľadu na to, odkiaľ do nej budete prispievať.

Nový prístup však môže priniesť aj podstatnejšie zmeny. Okrem ľudí je do diskusie možné „pozvať" aplikácie, ktoré do nej môžu zasahovať rovnako ako používatelia.

Jeden robot tak napríklad sleduje a opravuje preklepy, ďalší môže vaše príspevky zverejniť na Facebook. Google tiež ukázal robota, ktorý bude automaticky prekladať slovo po slove do akéhokoľvek jazyka. Už dnes môžete cez Wave spoločne riešiť napríklad krížovku či sudoku.

Platforma vo vreci

Wave bude naozaj zaujímavý práve vďaka nástrojom, ktoré budú cez platformu dostupné. Google si to veľmi dobre uvedomuje a už dnes platformu otvára pre vývojárov. Časom by mal vzniknúť celý zástup aplikácií, ktoré komunikáciu cez Wave obohatia a zmenia natoľko, že to na ňu priláka dosť ľudí.

Firma Salesforce.com napríklad už predstavila reklamačný systém postavený na Wave - prirodzene v ňom prepojila používateľské manuály, systém pre objednávky a pomoc pre zákazníkov priamo od predavača. Všetko sa pritom odohráva v jednom okne a v prostredí, na ktoré je používateľ zvyknutý.

Úspech Wave bude stáť a padať na tom, koľko ľudí na platformu naskočí. Tu môže Google naraziť na klasický problém sliepky a vajca. Bez užívateľov nebude Wave zaujímavý pre vývojárov. Bez podpory vývojárov zas neprídu ľudia.

Google už dokázal, že užívateľom rozumie a vie im ponúknuť to, čo na nich zaberá. Pri vyhľadávaní ponúkol presné výsledky bez svietivej reklamy. K e­mailu ľudí pritiahol vtedy nevídanou kapacitou a rozhraním.

S Wave ponúka nový spôsob komunikácie a prísľub svetlých zajtrajškov. Je otázne, či to bude stačiť na to, aby pritiahol konzervatívcov k pomerne komplikovanému rozhraniu a zjednotil dnes rozlietaných entuziastov pod jednu vlajku.

Platforma dnes ešte trpí detskými chorobami - technicky nie je doladená a z užívateľského hľadiska je ešte čo zlepšovať.

No história Googlu nám hovorí, že podobné problémy zmiznú relatívne rýchlo. Google tak možno vytvoril základ štruktúry, ktorá raz prerastie e­mail.