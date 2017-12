Tropico 3 alebo ako sa stať diktátorom

27. okt 2009 o 12:25 Ján Kordoš

Bude len na vás, či sa rozhodnete vo veľkom štýle bezohľadného a skorumpovaného tyrana udržovať vládu s podporou armády alebo naopak sa ukážete ako veľkorysý a vážený štátnik a povediete svoj ľud k prosperite.

História sa na ostrove Tropico prihlási rôznymi udalosťami ako napríklad kubánska kríza či návšteva pápeža, na ktoré budete musieť promptne reagovať.

Byť prezidentom v banánovej republike a riadiť ju bola v prvom Tropico obrovská zábava. Druhý diel zameraný na pirátov sa až tak nepodaril, no návrat ku koreňom hre svedčí. Onedlho očakávajte recenziu.

Na záver malý kvíz. Kto je autorom tohto výroku?

"V tejto krajine sa nepohne ani lístok, pokým to nebudem ja, kto ním pohne. Je vám to jasné?!"

Pomôcka: nie, nie je to slovenský politik.

