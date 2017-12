Pat a Mat - a je to!

Dve známe a obľúbené postavičky domácich majstrov patria medzi miláčikov nielen detí.

27. okt 2009 o 12:00 Ján Kordoš

Problém hodnotení detských hier je jednoduchý: sú určené pre malé deti. Infantilné scény síce nemusia byť nikdy na škodu veci, no po dohraní skúsenejším hráčom sa automaticky vynárajú pripomienky typu: je to krátke, je to jednoduché, nemá to žiadnu prídavnú hodnotu, vyzerá to otrasne a podobne. Ono to môžeme pokojne povedať aj o hre Pat a Mat od Centauri Production, avšak vo vzduchu visí nenápadné ale. Alebo trochu viac než nápadné. Pat a Mat je hra určená deťom, takže tradičné hodnotenie neprichádza do úvahy a treba trochu poľaviť z nárokov.

S týmto konštatovaním sú zo stole zmätené požiadavky náročného hráča. To zohráva dôležitú úlohu pri kúpe tohto projektu. Rodič ľahšie a ochotnejšie siahne do peňaženky a nájde niekoľko euro nazvyš. Po jednoduchej inštalácii a spustení zistíte, že to vôbec nevyzerá zle. Postavičky vyzerajú vierohodne a prenesené do trojrozmerného sveta akoby vypadli priamo zo seriálu. Dobre známy svet má svoje typicky rozprávkové čaro, nie je zbytočne preplnený objektmi či nezmyselne prepracovanými grafickými efektmi, no na druhú stranu ani nepokúša osud a drží sa reálií, nie je prázdny a nudný. Animácie sú samozrejme tie z jednoduchších, ale tak to poznáme i z TV. Dianie na obrazovke tak skutočne vyzerá tak, akoby ste pozerali na jednu z mnohých častí. Dabing nečakajte, zvuky sú skôr komorné, no na výbornú dopadla hudba. Nemohla inak, postaral sa o ňu pôvodný autor, Peter Skoumal, a pridal zopár nových skladieb. Keď sa spustia tóny notoricky známej skladby pri majstrovaní, budete v siedmom nebi.



Všetky screenshoty nájdete v galérii hry

Ale to sú všetko zatiaľ len reči okolo. Dôležité je predsa hranie. Pat a Mat je hra poňatá epizodicky. Prvý zápor, ktorý vám udrie do očí. Jednotlivé časti budú vychádzať v intervale šiestich mesiacov, čo je pri všetkej skromnosti a úcte k autorom príliš dlhá doba. Prvá epizóda obsahuje „príbehovú“ úroveň Dovolenka a 3 minihry. Stačiť by to mohlo, hoci ide o hrateľnosťou notoricky známe minihry. Prekvapí však dĺžka hrania príbehovej Dovolenky: trvá to rovnako len čosi dlho ako jedna časť z TV a pritom nepotrebujete ani príliš rozmýšľať. Ide totiž o nesmierne zjednodušené tzv. adventúru. Bez dialógov, postačí niekoľko kliknutí na správne miesta. Pár aktívnych predmetov na dvore pred domom síce nahráva jednoduchosti a prístupnosti a robí tak z hrania seriálovú zábavu, avšak príbeh je len jeden a keď ho dohráte, nevyhnete sa nepríjemnému pocitu, že vás niekto o čosi obral. Pätnásť až dvadsať minút je skutočne príliš málo i na prostú kombináciu predmetov.

Zápletka je verná predlohe. Pat a Mat sa chcú vybrať na dovolenku, všetko pobalené, v aute nahádzané, lenže pri výjazde z brány „pichnú“. Prázdna pneumatika zahatá plány dvojice a tí sa musia pokúsiť vymeniť koleso. A poznáte to: keď sa to dá jednoducho, prečo to nespraviť zložito? Mat sa teda plesne do čela a smutne točí hlavou. Pat príde s geniálnym nápadom a doslova vidíte iskričky v očiach oboch charakterov: ide sa na to, ústredná melódia sa začína rozbiehať. Po pár minútach je dokonané a ako to už býva zvykom, záver je typicky „patomatovský“.

Mali by prísť ešte ďalšie príbehy, avšak po skúsenosti s Dovolenkou to zrejme nebude nič horúce. Základ teda tvoria minihry. Puzzle je už podľa názvu tradičné skladanie obrázku rozdeleného na niekoľko kúskov. Spočiatku jednoduché príklady začnú nahrádzať zložitejšie: ide o animované puzzle, zložitejšie vystrihnuté kúsky, otáčanie kúskov, penalizácia za nesprávne umiestnenie. Proste puzzle. Jedinou nevýhodou je slabšia viditeľnosť predlohy, ktorú vidíte na pozadí a pri farebne slabšie rozlíšiteľných kúskoch netušíte, ktorý by mal byť ako otočený. Módna prehliadka slúži na cvičenie postrehu. Pat alebo Mat sa vám na niekoľko sekúnd ukážu v rôznom oblečení a vy máte krátky čas na oblečenie postavičky do toho istého odevu. Na záver je tu Minigolf, ktorý je najprepracovanejší. Nielenže ide o výzvu, ale postupne pribúdajú nepríjemné prekážky a dosiahnutie výborného úderu musíte nacvičiť. Bonbónikom je editor vlastných úrovní v minigolfe. Keby nebolo trochu krkolomného kopírovania súborov z Dokumentov a manuálneho prenosu, išlo by o vynikajúci nástroj. Prečo však preboha niekto nedokáže užívateľom vytvorený výtvor jednoducho nechať hráča, nech ho pošle na mailovú adresu priateľa priamo z prostredia hry, keď hra dovoľuje registráciu a následné sledovanie najvyššie dosiahnutého skóre na internete?

Výčitky môžeme smerovať aj na ovládanie. Nie je vždy najlepšie, nie je vždy najintuitívnejšie a niekedy akoby nereaguje. V dovolenke je všetko zjednodušené zvýraznením aktívnych predmetov, ale ak chcete, aby postavička predmet pustila (dokáže niesť len jednu vec), musíte s kurzorom zájsť k ikone postavičky a kliknúť na šípku. Samozrejme, nie je to nič zložité a náročné na vykonanie, no nešlo to spraviť jednoduchšie? Na Módnej prehliadke klikáte na miniatúrne ikony v spodnej časti obrazovky a tak meníte objekty na postave. Nebolo by zábavnejšie obrazovku rozdeliť, na jednu časť nahádzať X predmetov, pričom hráč by videl všetky a rýchlo by musel vyberať? V Minigolfe sa zle kurzorom triafa na loptičku a odpaľuje. Akoby mal niekto toho už dosť a povedal si, že tieto drobnosti si aj tak nikto nevšimne. Vtipne vyzerala aj opakujúca sa animácia, pri ktorej Pat neustále opakoval niekoľko pohybov ukladania tehiel aj napriek tomu, že tento aktívny predmet už nemal v rukách, venoval sa niečomu inému. Malé chybičky.

Hru Pat a Mat kúpite za niečo cez 10 Euro. Málo alebo veľa? Vezmite to tak, že potešíte ratolesť a keď sa blíži to, čo obchodné reťazce vyťahujú už teraz a všade začínajú pchať zelené vetvičky, blikajúce svetielka, červené čapice a podobný pátos, máte skromný a zároveň výborný darček. Navyše je hra v českom jazyku, takže dieťa by malo rozumieť. Ak nie, vy problémy mať istotne nebudete, s jazykom sa stretnete výhradne v menu a pri helpe. Brať či nebrať? Výsledné hodnotenie berte s rezervou, je dané vzhľadom na žáner, nie herný svet celkovo. Chyby spomenuté boli, za najväčšiu možno považovať krátkosť celého projektu a násilné rozdelenie do viacerých častí. Keby to všetko vyšlo ako jeden celok, pokojne by to mohlo byť o dva body viac. Malí hráči sa potešia, zabavia a zároveň i potrápia hlavu.