Facebook a MySpace sa možno prepoja

Prevádzkovatelia sociálnych sietí Facebook a MySpace pracujú na projekte, ktorý by mohol služby prepojiť. Používateľmi vytváraný obsah by sa tak mohol objavovať v oboch projektoch, čím by vzniklo silnejšie prepojenie medzi používateľmi.

27. okt 2009 o 9:24 Milan Gigel

Dostali by sa k nemu aj tí používatelia, ktorí nemajú účty na oboch serveroch. Obsah, ktorý bol už raz vytvorený by si našiel širšiu cieľovú skupinu. Nezáleží na tom, či ide o hudbu, fotografie či videá. Obom firmám je táto myšlienka blízka. Kontrolu nad prihlasovaním by mal prevziať Facebook, ktorý by rovnakým spôsobom dokázal v budúcnosti otvoriť cestu aj k službám iných serverov. Jednotné prihlasovanie by sa stalo univerzálne, súčasne by to však mohlo znamenať, že by sa z internetu vytratila časť anonymity. Kontá na Facebooku poprepájané s používateľskými účtami iných projektov by umožnili spárovať internetovú históriu s konkrétnymi menami.