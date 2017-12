Na informatizáciu spoločnosti pôjde viac ako miliarda eur

Viac širokopásmových internetových pripojení a verejná správa či zdravotníctvo v elektronickej forme - to sú hlavné priority Slovenska v oblasti informatizácie spoločnosti na najbližšie štyri roky.

21. okt 2009 o 11:26 TASR

BRATISLAVA. Podľa stratégie, ktorú dnes schválila vláda SR, pôjde na informatizáciu do roku 2013 vyše miliardy eur.

Okrem spomínaných priorít sa informatizácia sústredí aj na tzv. e-vzdelávanie a z celkového balíka 1.168.347.536 eur (35,2 miliardy Sk) vyčleneného na operačný program informatizácie bude časť smerovať aj na zlepšenie informačnej bezpečnosti a štandardov ako dôležitých predpokladov na fungovanie celého systému.

Medzi kľúčové projekty, ktoré majú byť implementované v nasledujúcich rokoch v oblasti elektronickej verejnej správy, budú patriť tie, ktoré sú zamerané na vytvorenie infraštruktúry a základných komponentov architektúry integrovaného informačného systému verejnej správy.

Ide o elektronickú identifikačnú kartu, základné identifikátory, číselníky a registre (register fyzických osôb, právnických osôb a podnikateľov, register priestorových informácií či register adries), základné prístupové komponenty (ústredný portál verejnej správy, kontaktné centrum a integrované obslužné miesta), ako aj spoločné moduly ústredného portálu verejnej správy. Má sa tým zabezpečiť efektívne a jednoduché prepájanie informačných systémov jednotlivých úsekov verejnej správy na úrovni štátnej správy aj samosprávy, pripomína v stratégii rezort financií, ktorý ju na rokovanie kabinetu predložil.

Podľa stratégie sa SR nachádza len v počiatočnom štádiu zavádzania elektronických zdravotníckych služieb, pričom miera využitia internetu v ambulanciách je nízka a chýbajú štandardy, napríklad pre elektronický zdravotný záznam.

"Víziou je prostredníctvom moderných informačných a komunikačných technológií podporovať zvyšovanie kvality a efektívnosti všetkých poskytovaných zdravotníckych služieb, znižovať chybovosť a duplicity, administratívne zaťaženie zdravotníctva a pacientov," konštatuje sa v stratégii s tým, že elektronizácia by sa tu mala odzrkadliť na väčšej spokojnosti občanov so systémom zdravotníctva financovaného z verejných zdrojov a umožniť vznik nových foriem poskytovaných zdravotníckych služieb.

Rovnako sa tým sleduje poskytnutie relevantných informácií zúčastneným stranám, a to včas a kvalitne. Zároveň je však nevyhnutné postarať sa o bezpečnosť informačných systémov, najmä pre citlivosť a dôvernosť uchovávaných informácií.

Zámerom stratégie je tiež zabezpečiť prístup k širokopásmovému internetu všetkým občanom, takže v centre záujmu budú najmenej rozvinuté časti Slovenska. Bude pritom potrebné zohľadniť geografické a sociálno-ekonomické podmienky a podľa charakteru prostredia zvoliť optimálne technologicko-ekonomické riešenie.

Investície do prístupových sietí zo zdrojov vyčlenených pre informatizáciu spoločnosti by sa mali riešiť hlavne na úrovni samosprávy, čo by malo výrazne urýchliť ich výstavbu. Tento rok sa na tento účel vyčlenilo 58,8 milióna eur (1,77 miliardy Sk), v rokoch 2010 a 2011 to bude po 25 miliónoch eur (753 miliónov Sk) a v roku 2012 to 4,15 milióna eur (125 miliónov Sk). O rok neskôr už žiadne zdroje na túto prioritnú os nepôjdu.

Podľa posledných údajov Európskej komisie sa Slovensko s penetráciou širokopásmového pripojenia nachádza stále na posledných priečkach spomedzi 27 krajín EÚ. Na 100 obyvateľov pripadá len 10,9 pevných širokopásmových pripojení, čo je najmenej v EÚ. Toto nízke číslo možno čiastočne vysvetliť relatívne nízkym počtom pripojení prostredníctvom technológií xDSL a káblovým modemom, ktoré sa vo väčšine vyspelých európskych krajín využívajú dominantne.

V posledných rokoch však SR zaznamenala výrazný nástup mobilného širokopásmového pripojenia. Údaje EK z januára 2009 hovoria o priemernej penetrácii mobilného širokopásmového pripojenia v krajinách EÚ na úrovni 13 percent, pričom SR bola na 5. mieste s penetráciou 14,9 percenta. Po sčítaní pevných a mobilných širokopásmových pripojení dosahovala celková penetrácia v SR v januári 2009 úroveň 25,8 percenta.