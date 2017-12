Mobilný operátor zinscenoval pád meteoritu

Údajné dopadnutie meteoritu na lúku v Lotyšsku bolo iba súčasťou reklamnej kampane mobilného operátora Tele2, uviedol šéf marketingového oddelenia lotyšskej spoločnosti Janis Sproguis.

27. okt 2009 o 13:50 SITA

„Zodpovednosť za celý ten rozruch okolo meteoritu v skutočnosti niesla spoločnosť Tele2, ktorej zámerom bolo dosiahnuť, aby si lotyšská verejnosť začala veriť a videla, že s pomocou jedinej zaujímavej správy sa dá pritiahnuť pozornosť médií nielen doma, ale aj na celom svete,“ dodal Sproguis na tlačovej konferencii. Predstaviteľ firmy vysvetlil, že kampaň bola úspešná, keďže Lotyšsko sa v pozitívnom zmysle slova skloňovalo po celom svete. „Samozrejme, niektorým ľuďom sa to páčilo, iným zas nie,“ povedal Sproguis, ktorý taktiež prisľúbil, že Tele2 odškodní štát za výdavky a nepríjemnosti spôsobené spomínanou kampaňou. Lotyšská ministerka vnútra Linda Murnietseová pre ruskú tlačovú agentúru ITAR-TASS krátko predtým uviedla, že ľudia zapojení do tohto „nemiestneho žartu“ by mali byť potrestaní a pokutovaní.

Krátko po tom, čo sa do celého sveta rozniesla správa, že v Lotyšsku dopadol meteorit, miestni meteorológovia zareagovali, že išlo iba o podvod a niekto chcel takýmto spôsobom zarobiť na zvedavcoch a turistoch, ktorí sa na miesto dopadu prídu pozrieť.

Informáciu zverejnil internetový portál abc.es.