Ľudský mozog - od myšlienky k reči za 600 milisekúnd

Americkí neurobiológovia zmapovali, ako pracuje náš mozog pri reči a vysvetlili "nábehovú rýchlosť" hlasového prejavu.

27. okt 2009 o 9:42 TASR

SAN DIEGO.

Výsledky uverejnil päťčlenný tím v nedávnom čísle časopisu Science. Tím viedol Eric Halgren z Kalifornskej univerzity v San Diegu.

Bádatelia použili zriedkavú procedúru, intrakraniálnu elektrofyziológiu (ICE), ktorá spočíva v umiestnení elektród do mozgu pacientov. Chirurgom slúži na presné určenie toho, ktorá časť mozgu spôsobuje epileptické záchvaty, aby ju mohli odstrániť s minimálnym postihom zdravého tkaniva.

Zvlášť dôležité je to pri častiach mozgovej kôry ako Brocova oblasť, centrum reči, kde hrozí, že aj malý nadbytočný zásah naruší rečový prejav.

Pacienti boli pri vedomí a reagovali, pričom sa zaznamenávala ich mozgová činnosť pre výskumné účely. ICE vedcom umožnila, aby s milimetrovou presnosťou a časovým rozlíšením na milisekundy rozlíšili, ktorá časť mozgovej činnosti súvisí s rečou.

Išlo o vôbec prvý pokus, využívajúci ICE na skúmanie, ako ľudský mozog pracuje s gramatikou a tvorí slová. Pacientov počas neho súbežne sledovali zobrazovaním pomocou funkčnej magnetickej rezonancie (fMRI).

Ukázalo sa, že Brocova oblasť pri spracovávaní reči nerobí len jednu vec, ale tri, a to v rozpätí štvrtiny sekundy.

Začalo sa to 200 milisekúnd po zadaní slova pacientom, aby ho zopakovali, alebo vyjadrili v inej gramatickej forme, napríklad v minulom čase alebo v množnom čísle.

Od 200 milisekúnd sa rozbehli lexikálne činnosti, výber slova, od 320 milisekúnd gramatické a od 450 milisekúnd činnosti, súvisiace s vyslovovaním.

Všetko sa to vošlo do 600 milisekúnd, zistených pred piatimi rokmi inými vedcami ako "nábehová rýchlosť" ľudskej reči, ak sa uváži ešte čas potrebný na sebasledovanie a sebakontrolu pacientmi, kým vyriekli slová. Tri zložky predrečovej mozgovej činnosti prebiehali v Brocovej oblasti priestorovo oddelene, časovo sa sčasti prekrývali. Výsledky boli rovnaké pre podstatné mená i slovesá a pacienti sa zvlášť nelíšili.

"Prvým dôkazom, že časti mozgu môžu zodpovedať častiam mysle, bol objav, že pacienti s poškodenou Brocovou oblasťou nedokázali hovoriť, ale mysleli ďalej. Za 150 rokov od tohto objavu však pokrok v pochopení, ako presne Brocova oblasť prispieva k reči, neuspokojil," povedal Eric Halgren.

"Tieto výsledky naznačujú, že Brocova oblasť sa skladá z niekoľkých prekrývajúcich sa zložiek a vykonáva špecifické kroky podľa prísne načasovanej choreografie, v akomsi tanci, na ktorého zachytenie dosiaľ nestačila citlivosť prístrojov," pokračoval.

Nový výskum ďalej spochybňuje stále v mnohých učebniciach prezentovaný záver, že Brocova oblasť spracováva vyslovovanú reč, kým iná časť mozgovej kôry, Wernickeova oblasť, prijímanú reč: počutú a čítanú.

Zdôraznil to Ned Sahin: "Naša úloha zahŕňala hovorenie i čítanie a zistili sme, že zretele identity slov, gramatiky a výslovnosti sa všetky spracovávajú v Brocovej oblasti. Kľúčový je poznatok, že identita vytlačených slov do Brocovej oblasti dorazí veľmi rýchlo po prečítaní, paralelne s príchodom do Wernickeovej."

"Istý čas už bolo jasné, že expresívny/receptívny model zastaral a teraz je ešte jasnejšie, že Brocova oblasť má viacero úloh, týkajúcich sa vyslovovanej i prijímanej reči," uzavrel Ned Sahin.

Hlavné zdroje: Science zo 16. októbra 2009; Komuniké University of California at San Diego z 15. októbra 2009.

(Spolupracovník TASR Zdeněk Urban) bar