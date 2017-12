Internetové adresy už aj s diakritikou a v cudzích abecedách

Internet by mal podstúpiť jednu z najväčších zmien vo svojej histórii. Očakáva sa, že Internetová korporácia pre prideľovanie názvov a čísiel (ICANN) odsúhlasí na svojom aktuálnom zjazde v juhokórejskom Soule písanie internetových adries aj iným písmom ne

27. okt 2009 o 9:13 TASR

ž latinkou, ktorá internetu dominovala doteraz.

ICANN je nezisková organizácia, ktorá dohliada nad spôsobom používania internetových domén. Jej členovia sa tento týždeň stretávajú v Soule. Hlavným bodom ich programu je odsúhlasenie písania internetových adries rozličnými typmi písma, ako je ruská azbuka, hindské písmo dévanágarí, grécka alfabeta, arabská či japonská abeceda.

"Ide o najväčšiu technickú zmenu v prostredí internetu za 40 rokov jeho existencie," uviedol šéf rady ICANN Peter Dengate Thrush. Očakáva, že ICANN prijme túto zmenu v piatok, v posledný deň kongresu.

Nový výkonný riaditeľ ICANN-u Rod Beckstrom vyhlásil, že ak dôjde k schváleniu zmeny, organizácia začne prijímať žiadosti na zaregistrovanie domén v iných typoch písma v polovici roku 2010.

"Sme presvedčení, že to bude fungovať, pretože sme to testovali posledných niekoľko rokov. Sme na to skutočne pripravení," povedal Beckstrom.

ICANN očakáva, že sa internet touto zmenou stane ešte prístupnejší pre ľudí žijúcich v krajinách, kde nepíšu latinkou.

Informovala agentúra AP.