Twitter bude bližšie k tým, čo ho nepotrebujú

Prevádzkovatelia mikroblogovacej služby sa dohodli s firmami Microsoft a Google o sprístupnení obsahu pre jeho ďalšie spracovanie a indexovanie. Znamená to, že vyhľadávače oboch firiem budú môcť okoreniť výsledky vyhľadávania o najhorúcejšie novinky.

26. okt 2009 o 8:42 Milan Gigel

Kým Bing by mal začať pracovať s novým obsahom v najbližších dňoch, Google sa do prezentácie nových dát zatiaľ neženie. Chce ponúknuť viac ako vyhľadávanie v reálnom čase. Informácie z Twitteru majú doplniť to, čo firma ponúka internetistom už dnes.

Pre Twitter to znamená mnoho. Posilnenie pozície na trhu, propagáciu ich služieb a hlavne prílev peňazí do rozpočtu. Obe firmy musia za prístup k informáciám zaplatiť.