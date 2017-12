Politici na Slovensku s Facebookom zaspali

Kým britský minister zahraničia David Miliband dementoval dôležitú správu cez Twitter, slovenskí politici nedorazili ešte ani na Facebook. Pomaly sa prebúdzajú.

26. okt 2009 o 0:00 Monika Tódová

BRATISLAVA. Mediálny analytik Miloš Čermák tvrdí, že sme vo fáze, keď sa akýkoľvek marketing vrátane politického bez Facebooku neobíde. „Prirovnal by som to k polovici deväťdesiatych rokov, keď si všetci zriaďovali webové stránky. Väčšina netušila, na čo je to dobré, ale šla do toho, lebo to už všetci majú. Podobne je to s Facebookom," povedal Čermák.

Čo je Facebook? Systém, ktorý slúži na vytváranie rôznych sociálnych sietí. Každý používateľ si tvorí svoju sieť sám na základe vlastného výberu priateľov. Prostredníctvom Facebooku tak môžu následne skupiny osôb (spolužiaci, kamaráti, fanúšikovia politikov alebo hocikoho a hocičoho iného) komunikovať, diskutovať spolu o svojich komentároch, fotografiách alebo videách. Ešte rýchlejší, ale zatiaľ nie taký rozšírený je Twitter. Je stručnejší a slúži podobne ako Facebook na komunikáciu skupín ľudí.

Dôležití politici na Slovensku tento fenomén ešte nepochopili. Konto na Facebooku nemá ani jeden predseda parlamentnej politickej strany. Vzácne výnimky tvoria jednotliví poslanci.

Svoj potenciál na Facebooku doslova zahodila podpredsedníčka SDKÚ Iveta Radičová. Pred prezidentskými voľbami sa Facebookom mohla pýšiť, od júla naň však nenapísala ani jednu vetu. Mala pri tom na politika rekordných viac ako päťtisíc priateľov. Tí Radičovej dodnes píšu, prečo sa na Facebook nevráti.

Mladých inde nezastihnú

„Generáciu Y už nikde inde nezastihnú," hovorí o fenoméne Facebook šéfka reklamnej agentúry Simona Bubánová. Ukazujú to ich najnovšie prieskumy. Ide o generáciu od 12 do 25 rokov. Tvorí ju asi 900­tisíc ľudí. Na Facebooku je dokopy asi 800­tisíc ľudí, z toho 450­tisíc je v tejto vekovej kategórii.

Nepozerajú televízor, nepočúvajú rádio, nečítajú tlačené noviny, sú len na internete. Prieskum ukázal, že jediné, čo pozerajú, je SuperStar, ale aj to s otvoreným notebookom. Sú jedinou diváckou skupinou, ktorá si cez SuperStar nepozrie ani jednu reklamu a cez prestávku odchádzajú k počítaču.

„Nedá sa s nimi inak spojiť, politici si na to budú musieť zvyknúť," hovorí Bubánová.

Najmä staršia generácia politikov môže mať s Facebookom problém, čo súvisí aj s tým, že väčšinu života internet nepoužívali a nie sú počítačovo zruční. „Mali by to prekonať," hovorí Bubánová.

V Česku sú na Facebooku podľa Čermáka najďalej politici opozičnej ľavicovej ČSSD. Facebooku úplne podľahol podpredseda ČSSD Zdeňek Škromach. Na Facebooku žije celý deň, svojim fanúšikom dáva dobré ráno aj dobrú noc.

Na Slovensku je to naopak, najďalej sú poslanci pravicovej SDKÚ. Niektorí z nich majú Facebook na slušnej úrovni. Napríklad Pavol Frešo, Jarmila Tkáčová alebo Martin Fedor.

Píšu naň o svojich politických aktivitách, názoroch, zverejňujú fotografie alebo svoju obľúbenú hudbu.

Ako prví vo všeobecnosti pochopili dôležitosť Facebooku europoslanci. Monika Flašíková­-Beňová zo Smeru má Facebook od marca. Hovorí, že nemala na výber. V Bruseli poslanci Facebook používajú bežne. Podľa nej jej socialistická frakcia diskutuje na Facebooku o dôležitých politických otázkach.

Zo Smeru má Facebook aj podpredseda vlády Dušan Čaplovič. Podľa neho je to moderný a dynamický spôsob komunikácie. Spravuje si ho sám, ale vidno, že sa mu veľmi nevenuje. Aj Čaplovič priznáva, že nemá čas a chcel by ho viac.

Ďalší podpredseda Smeru Robert Kaliňák si Facebook založil, ale veľmi mu to nejde. „Potrebujem asistenciu a predsa som skôr človek osobného kontaktu, hovorí Kaliňák.

Z KDH majú Facebook napríklad Daniel Lipšic, Jana Žitňanská, Pavol Abrhan a nedávno si ho založil aj bývalý predseda KDH Pavol Hrušovský.

Radičová: Nestíham



„Robím to, čo fyzicky stíham," vysvetľuje Iveta Radičová, prečo už od leta nebola na Facebooku.

Počas prezidentskej kampane ju vozili autom a na Facebooku bola prostredníctvom notebooku, keď sa presúvala z mesta do mesta. Teraz podľa jej slov šoféruje sama a nemá už na to čas. Denne jej príde 70 e­mailov, ktoré sa snaží vybaviť, raz za dva týždne aktualizuje svoju webovú stránku. Keď bude mať viac času, chce sa Facebooku znova venovať.