Lenovo si od Windows 7 sľubuje zvýšenie predaja

Lenovo očakáva, že nový operačný systém Windows 7 zvýši predaj jeho počítačov. Čínsky koncern je štvrtým najväčším svetovým výrobcom počítačov.

26. okt 2009 o 8:02 TASR

"Bude to mať veľký vplyv, my sme sa na to veľa pripravovali," uviedol predseda predstavenstva spoločnosti Liu Chuanzhi. Nijako však nespresnil, aký rast tržieb si od nového Windowsu sľubuje.

Lenovo tento týždeň uviedlo na trh dva nové notebooky zo svojho radu business laptopov, pričom oba majú predinštalovaný nový operačný systém Microsoftu.

Odborníci z odvetvia počítajú na budúci rok s ďalším oživením predaja počítačov. Globálna ekonomika sa totiž zotavuje a firmy začínajú nahradzovať staré prístroje. Líšia sa však v tom, aký bude mať podľa nich vplyv Windows 7.

Najväčší svetový výrobca softvéru Microsoft uviedol Windows 7 oficiálne na trh vo štvrtok 22. októbra. Nový operačný systém sa považuje za najdôležitejší produkt koncernu za ostatných 10 rokov. Mal by totiž získať späť zákazníkov, ktorých sklamal predchádzajúci operačný systém Windows Vista.

Šéf tajwanskej firmy Acer J.T. Wang tiež predpokladá, že uvedenie Windows 7 na trh bude pozitívnym faktorom pre predaj počítačov. Spotrebitelia totiž podľa neho budú chcieť modernizovať počítače, na ktorých majú Vistu alebo 8 rokov starý operačný systém Windows XP.

Informovala o tom agentúra Reuters.