Vedci predstavili metódu sekvencovania ľudského genómu za 24 hodín

8. apr 2002 o 3:52 © TASR 2002

Washington 8. apríla (TASR) - Stovky vedcov potrebovali takmer desať rokov na úplné rozlúštenie ľudského genómu. Biochemička Susan Hardinová z University of Houston si teraz dala patentovať postup, ktorý umožní sekvencovať kompletnú genetickú informáciu človeka za menej ako 24 hodín. Genetická rýchloanalýza umožní zistiť rizikové faktory pre určité ochorenia a reakciu človeka na lieky.

Hardinová predstavila novú technológiu prvýkrát začiatkom roka na zasadaní Defense Advanced Research Programs Agency v Miami. "Sekvencovanie celého genómu človeka súčasnými technikami by trvalo dva až štyri roky. Nami vyvinutý postup si vyžiada menej ako jeden deň, dokonca možno menej ako jednu hodinu," povedala Hardinová.

Sekvencovanie ľudského genómu sa začína určením poradia viac ako troch miliárd stavebných kameňov DNA. Vedci rozdelia DNA najprv na menšie úseky, s ktorými sa lepšie manipuluje. Dvojzávitová DNA sa potom rozdelí na dve samostatné vlákna. Pomocou enzýmu DNA-polymeráza sa zo samostatných vlákien opäť syntetizuje dvojvláknová molekula. Poradie enzýmom zabudovaných stavebných kameňov DNA (nukleotidových báz A, C, T, G) sa automaticky určí pomocou označených medziproduktov.

Hardinová a jej kolegovia geneticky zmenili DNA-polymerázu tak, že odpadli niektoré časovo náročné kroky tohto procesu. "Naša polymeráza by mohla teoreticky pracovať priamo ako molekulárny senzor, ktorý by signálmi oznamoval počítaču identitu každej práve čítanej bázy," uviedla Hardinová. Technická realizácia postupu firmou Visigen Biotechnologies má byť podľa nej hotová do troch až piatich rokov.

Na adresu Hardinovej sa už ozvali prvé skeptické slová. "Nie je to prvýkrát, čo si ľudia myslia, že našli spôsob sekvencovania ľudského genómu za jeden deň," povedal Hans Lehrach z Inštitútu Maxa Plancka pre molekulárnu genetiku v Berlíne, ktorý je členom skupiny nemeckej vetvy Human Genom Project (HGP). "Niektoré veci sa rozvíjajú ďalej, niektoré potichu zanikli po tom, čo sa okolo nich urobil krik."