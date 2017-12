Lesy na Zemi miznú dramatickou rýchlosťou

8. apr 2002 o 2:34 © TASR 2002

Washington 8. apríla (TASR) - V nasledujúcich desiatich až 20 rokoch zmizne z povrchu Zeme asi 40 percent doposiaľ celistvých lesných porastov. Vyplýva z aktuálnej správy iniciatívy Global Forest Watch (GFW), ktorú zverejnil vo Washingtone Inštitút svetových zdrojov (WRI).

Viac ako dva roky zbieralo 75 partnerských organizácií z ôsmich krajín všetky dostupné údaje o existujúcich lesoch v Rusku, Severnej Amerike, Chile, Venezuele, Indonézii a strednej Afrike a porovnávalo ich so staršími faktami.

Vyhodnocovali sa najnovšie letecké a družicové snímky a tiež miestne pozorovania. Z balíka dát sa okrem iného podarilo zostaviť prvý atlas rozloženia lesov v Rusku, kde sa nachádza jeden z posledných veľkých a celistvých porastov na zemeguli.

Zakladateľ GFW Dirk Bryant urobil už pred štyrmi rokmi prvý čiastkový prieskum, z ktorého zistil, že iba pätina historických lesov je v neporušenom stave. Afrika a Ázia prišli o viac ako 90 percent svojich pralesov. V 78 krajinách, vrátane skoro celej Európy, pralesy vymizli úplne.

Zostávajúce pralesy sa nachádzajú na území niekoľko málo krajín - tropické pralesy sa zachovali v juhovýchodnej Ázii, v údolí rieky Kongo a v Amazónii, boreálne pralesy sú v Kanade a Rusku. V dôsledku vypaľovania, stavania ciest a priehrad, legálnej a najmä nelegálnej ťažby ubudne z tohto zvyšku 40 percent v priebehu nasledujúcich dvoch desaťročí.

Situácia je najkritickejšia v Rusku, kde je iba štvrtina lesov v pôvodnom stave. V Severnej Amerike sa menej ako polovica lesov rozkladá na ploche do 200 kilometrov štvorcových. Vyše 90 percent z nich leží v Kanade a na Aljaške. V ďalších 48 štátoch USA je iba šesť percent lesov v relatívne dobrom stave, 17 percent z nich je chránených prísne alebo priemerne ako národné parky.

"Na vine je hlavne zlé hospodárenie, zlý manažment a korupcia," tvrdí Dirk Bryant a odhaduje, že nedotknuté lesy sa obmedzia na "ostrovy", ktoré obklopia oblasti, slúžiace na komerčnú ťažbu dreva.

V mnohých štátoch síce platia zákony na ochranu lesov, ale v praxi sa nedodržiavajú. V Indonézii prebieha nekontrolovaná ťažba dvakrát rýchlejšie ako ešte pred dvoma rokmi. Asi 70 percent produkcie úžitkového dreva pochádza z ilegálnych výrubov. V ostatných 50 rokoch tu vyťali 64 miliónov hektárov lesa. V strednej Afrike vydali povolenia na výrub viac ako polovice druhého najväčšieho tropického dažďového lesa na svete.

Svetový fond na ochranu prírody (WWF) a iné ochranárke organizácie už roky žiadajú finančné prostriedky a konkrétne opatrenia na ochranu lesov. Konferencia OSN o biodiverzite, ktorá sa v nedeľu začala v Haagu, môže byť fórom na prijatie dlhodobého, medzinárodne platného programu ochrany lesov.

Iniciatíva Global Forest Watch by chcela rozšíriť svoju pôsobnosť do 21 štátov sveta, čím by mala pod kontrolou 80 percent celistvých lesných porastov. Najnovšiu štúdiu sponzoroval obchodný dom s nábytkom IKEA.

Podrobné správy o stave lesov v jednotlivých krajinách sú na internetovej stránke http://www.globalforestwatch.org/english.