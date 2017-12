Víkendové nákupy lacných hier - tentoraz nevýrazné, Killing Floor zadarmo

23. okt 2009 o 17:00 Ján Kordoš

Steam ponúka víkendovú akciu na Killing Floor. Stiahnete a hráte nepracovné dni zadarmo. Hra obsahuje taktiež špeciálny balík Level Up s tromi novými mapami, 7 zbraňami a doplňujúcimi achievmentami. Ak sa vám hra zapáči, musíte potom investovať 11,24€. Konkurenta Left 4 Dead sa však rozhodne oplatí vyskúšať, k dispozícii dostanete nie demo, ale plnú hru. Viac výhodných noviniek na Steame nenájdete, maximálne tak pomerne drahé predobjednávky (Dragon Age: Origins, Call of Duty: Modern Warfare 2) alebo priamo hry (Operation Flashpoint 2: Dragon Rising, Aion), no prečo by ste to kupovali, keď vám ich slovenské e-shopy ponúknu lacnejšie v krabicovej verzii?

Direct2Drive taktiež neponúka okrem svojich tradičných hier vydávaných v edícii Turns 5 (tentoraz je to zaujímavá vesmírna stratégia Lights of Altair typu Master of Orion alebo z novších Sins of Solar Empire, len je viac casual) za 5 libier nič extra. Možno tak Tropico 3 za necelých 27£, ktoré by ste u nás dostali priamo od CD Projektu za cenu 37€.

Na Good Old Games nájdete za necelých 5$ zabudnuté (avšak pomerne kvalitné) RPG Septerra Core, ktoré vzhľadom pripomína JRPG. Zaujímavou novinkou je druhý a tretí diel Commandos za necelých 10$. Inak nič extra.

Slovenské e-shopy žiadne špeciálne akcie neponúkajú. Či už je to Gameexpres, Progamingshop alebo nový a pomerne lacný Game-shop (tu však nemáme otestovaný servis, nemala by však nastať žiadna problematická situácia). Porovnávať ceny všetkých hier je nemysliteľné, výrazné akcie, zľavy však nečakajte. Jedinou možnosťou sú lacnejšie hry od EA (Dead Space, Crysis, Red Alert 3, Burnout: The Ultimate Box...) ktoré klesli pod 18€. Tentoraz však nikto neprišiel na trh s výraznou zľavou. Majiteľov PS3 by mohli zaujať nové hry v Platinovej edícii (na GS nájdete napríklad Killzone 2 za necelých 24€ alebo GTA 4 za 23€). Cena iných hier postupne klesá, tu sa však nedá hovoriť o akciách, ale automaticky zníženom dopyte po starších projektoch.

Tento týždeň bol teda pomerne biedny a ak sa chcete zahrať, asi je najlepšou možnosťou Killing Floor. Žeby sa už všetci chystali na skutočne zimné hity ako Modern Warfare 2, Dragon Age: Origins, Assassin’s Creed 2 a ďalšie?

Zdroj: uvedené internetovéobchody