Hrajte zadarmo RPG Dragon Age Journeys

23. okt 2009 o 15:10 Ján Kordoš

Deň sa zišiel s dňom, víkend nám znovu klope na dvere, no tentoraz si ho budeme môcť vychutnať pri hraní Dragon Age Journeys. Hra je samozrejme prístupná pre všetkých, je zdarma a slúži príbehovo ju môžeme zaradiť pred Dragon Age: Origins (dátum vydania: 6. november).

Putovanie po krajine Orzammar prebieha s členmi vašej družiny. V prípade, že dôjde k boju, sa hra prepne do ťahového režimu, ktorý poznáme napríklad z fantasy turn-based stratégií ako Heroes of Might & Magic. Základom bojového režimu je na hexagonálne rozdelené herné pole. Počas boja je možné bojovať, hýbať sa i brániť. Postavičky zbierajú skúsenosti, po prechode na vyššiu úroveň sa im zlepšia štatistiky, postupne zbierajú talenty, získavete nové a lepšie zbrane, obchodujete... na to všetko už prídete sami.

Takže nečakajte a choďte na domovskú stránku hry, kde nájdete zaujímavé RPG dobrodružstvo Dragon Age Journeys.

Zdroj:Kotaku