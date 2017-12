Mini Ninjas - čo je malé, to je dobré

Unavený zrak hráča z počiatku závalu predvianočných projektov spočinie na zábave jednoduchej, až infantilnej. Pri pohľade na malého ninju Hira si vôbec nepoviete, že toto má byť jediný záchranca sveta. Ale je to tak.

23. okt 2009 o 12:45 Ján Kordoš

Rovnako by ste v nevedomosti nehádali, že za arkádovým Mini Ninjas stojí vývojársky tím, ktorý sa postaral o sériu nájomného zabijaka Hitmana, ukázal aké by to bolo, keby komunisti napadli Ameriku v nedocenenom Freedom Fighters a napokon aj niektorých znechutil pomerne násilnou akciou Kane & Lynch. Tak presne títo dánski tvorcovia z IO Interactive nám prinášajú projekt, v ktorom nenájdete ani kvapku krvi, nikoho nezabijete a ak posadíte za obrazovku malého školáka, bude sa baviť rovnako ako vy!

Pohľad do minulosti

V poslednom čase je šokujúcich dostatok vecí (naši futbalisti, naši politici), ale to, že Mini Ninjas môže dopadnúť nečakane dobre, sme referovali už v dojmoch z hrania. Na hrateľnosť ako takú sa dá pozerať aj nostalgickým okom. Spomeňte si na niektorú zo starších plošinoviek. Vtedy, keď boli všetky ešte v 2D a paralaxný scrolling bol uctievaný pojem. JazzJack Rabbit 2 poznať musíte, to je napríklad nielen skvelá plošinovka, ale aj jedno z najlepších diel Cliffa Bleszinskeho – áno, toho pána, ktorý sa neskôr preslávil krvavým Gears of War. Ale späť k téme: Mini Ninjas je vlastne plošinovkou v troch rozmeroch, pričom nechýba všetko, to čo sme na nich milovali a stále milujeme. Chytľavosť, jednoduchosť, vyrovnaná obtiažnosť, zaujímaví bossovia, ukryté predmety, štýlové spracovanie. To všetko nájdete aj v Mini Ninjas, len je to trojrozmerné.



Všetky screenshoty nájdete v galérii hry

Kde bolo, tam bolo

Tak ako v každej rozprávke, ani v Mini Ninjas netreba hľadať zbytočne zamotanú zápletku. Máme tu diabolsky zlého Evil Warlorda, ktorému sa úspešne darí podmaňovať si svet (feudálne Japonsko). Dobrosrdečný starček, Hirov mentor, už vyslal do boja proti zlu všetkých svojich zástupcov, no nikomu sa nepodarilo poraziť zlého samuraja v jeho Pevnosti Skazy. Hiro ako hrdina nevyzerá. Je mladý, je malý a je aj neskúsený. Po vzore starších amerických filmov o mladom chlapcovi, ktorému nik neverí, ale vycvičí ho starý majster bojových umení (Karate Kid a spol.), to funguje v princípe aj tu. Neustále sa učíte nové techniky, ale nejde o nič zložité.

Na začiatku sa k Hirovi pridá jeho najlepší priateľ, Futo, ktorý je jeho pravým opakom. Obrovský, nemotorný a samozrejme extrémne silný. Nešlo mu to so žiadnou typickou zbraňou pre samuraja pre jeho veľkosť. S obrovským kladivom to však vie na výbornú a proti nepriateľom funguje ako parný valec. Na strastiplnú cestu sa vydáte vo dvojici, no neznamená to, že putovať budete len dvaja. Postupne oslobodzujete svojich kamarátov, ktorí sa k vám pridajú. Na dlhú cestu vezmete mrštnú Suzume so smrtiacou flautou. Nie je príliš silná, nevydrží toho veľa, ale za to je rýchla. Shuna si obľúbite pre jeho strelecké schopnosti s lukom. Ako útočník na diaľku je neoceniteľný. Tora si myslí, že je tiger. A vyzerá ako Wolverine. Čiže je jasné, v čom bude dobrý. Na záver tu máme Kunoichi, ktorej primárnou zbraňou je oštep a podľa toho je jej spôsob boja zameraný na rýchle ataky bez bližšieho kontaktu so súperom.

Jeden za šiestich, šiesti za jedného

Naša šestica sa vyberie za dobrodružstvom, avšak nečakajte, že po boku bude stáť skupinka vašich kamarátov. Ovládať môžete vždy len jedného a ten reprezentuje celú skupinu. Výber postavy nie je ničím obmedzený a môžete kedykoľvek meniť jednotlivé osoby podľa spôsobu boja či nutnosti postupu. Odlišnosť charakterov vás núti experimentovať a neskôr zistíte, že je to i zábava. Samozrejme nečakajte žiadne obtiažne logické hádanky závislé na voľbe postavy. Mini Ninjas je určené primárne mladšiemu publiku a tomu zodpovedá aj úroveň obtiažnosti.

Nie vždy však bude voľba postavy dobrovoľná. Keďže je hlavným hrdinom Hiro, v niektorých prípadoch bude nutné využívať len jeho služby. Stane sa tak v prípade boja s bossmi, ozrutnými zástupcami zla, ktorí sú skôr komickí ako strašidelní. A tak to má byť. Hiro je ďalej jediná postava, ktorá dokáže ovládať mágiu. Vo vyše dvadsiatich úrovniach sa naučíte maximálne tucet kúziel. Najprv musíte nájsť špeciálnu kvetinu, ktorú položíte na oltár a Hiro sa naučí nové kúzlo. Nie všetky sú potrebné k dokončeniu hry, niektoré musíte hľadať pomimo hlavnej príbehovej cesty. Niektoré teda využívať budete a iné vyskúšate a viac sa k nim nevrátite. Všetky dokonca nemusíte nájsť, ide o dobrovoľné vylepšenie. Ale vždy je dobré mať po ruke tornádo, fireball, ľadovú búrku, kamufláž – jednoducho rôznorodé kúzla, ktoré nemusia byť primárne určené na útok, ale môžu vám pomôcť spomalením nepriateľa alebo vašim ukrytím.

video //www.sme.sk/vp/10022/

Výlet na hrad

Dianie sledujete z pohľadu tretej osoby. Tu treba hneď na začiatku spomenúť psie kusy kamery, ktorá hlavne v užších priestoroch spôsobí nejednému hráčovi problémy. Chaotické otáčanie, rýchle zmeny pohľadov a s tým súvisiace zmätené ovládanie, zaberanie nevhodného priestoru mimo postavy a podobne. Je to možno spôsobené i tým, že kamera je umiestnená vo väčšej vzdialenosti od ovládanej postavy, než tomu býva v iných hrách. Prehľadnosť je v exteriéroch vynikajúca, ale nesmiete sa dostať „niekam do rohu“. Potom sa totiž začnú galeje.

Keďže máme pred sebou titul určený prevažne mladšiemu publiku, je spracovanie a charakter bojov skôr milý ako násilný. Tak napríklad nepriateľskí bojovníci rôznych druhov vlastne nie sú samuraji z mäsa a kosti, ale zakliate zvieratá. Stačí pár rán a kliatba pominie, zvieratko oslobodíte a na zemi nenájdete žiadnu kaluž krvi. Vynikajúci nápad. Ešte lepšie je, že jedným z kúziel, ktoré dostanete hneď zo začiatku hry, je možnosť prevtelenia sa do zvieraťa. Dostanete možnosť zalietať si ako vták, zabehať si v líščom kožuchu alebo vyprášite ten nepriateľský medvedími labami. Prípadne si konečne môžeme vyskúšať aké to je byť ženou – a prevtelíte sa do sliepky. Nekorektné vtipy sú vždy tie najlepšie, hoci bolia. Niekedy aj fyzicky.

Minimalistické RPG prvky sa dnes dokážu dostať všade, aj do Mini Ninjas. Nie je to až tak vážne. Zbieraním skúseností po oslobodených zvieratkách si zvyšujete úroveň hrdinu (nie každého zvlášť, ale všetkých dohromady ako jedného hrdinu). Každým level up-om získate nejaké zlepšenie: viac zdravia, viac magickej Ki energie, lepší útok a podobne. Nič manuálne nevyberáte, jednoducho dostanete nový bonus. Počas hrania zbierate rôzne ingrediencie (kvetiny), ktoré podľa zvitkov využijete na namiešanie špeciálneho nápoju. Poznáte to a viete, čo sa z podobných štamprlíkov pije. Ďalej sú to gemy, oslobodzujete zvieratká v klietkach, u predavača nakupujete rôzne druhy bômb alebo hviezdice či pasce. Nič zložité, nič náročné a v kombinácii s arkádovými súbojmi (atak jednoduchý, atak sekundárny) to vyzerá vynikajúco a ovláda sa pohodlne s gamepadom a v prípade PC verzii i na klávesnici.

Súboje sú založené na prostých princípoch a z toho vyplývajúca pomerne nízko položená obtiažnosť. Pre deti výborne, pre náročnejších hráčov pomerne ľahko prechádzajúci nôž maslom. Lenže nemusíte sa vždy s revom rútiť na nepriateľov. Pokým si vyberiete vhodnú postavu, je možné sa zakrádať vo vysokej tráve bez spozorovania a zo zálohy spraviť s hliadkami rýchly proces. Už len výber postavy a ich striedanie vám dovoľuje vybrať si spôsob bojovania.

Panoráma

Grafické spracovanie je špecifické. Štýlové. A keby bolo ešte jedno slovo na š, je použité aj to. Nenechajte sa nachytať na primitívnosť textúr a efektov (a tie vlastne takmer ani neexistujú). Celé to vyzerá ako flashová 2D hra prevedená do troch rozmerov. Bolo by to iba priemerné, lenže práve tento výtvarný štýl má svoje príťažlivé čaro, ktoré je aj vďaka podarenému level dizajnu pohlcujúce pre všetky vekové kategórie. Navyše sa prostredia pomerne často menia a niekedy vás v jednoduchej krajine očarí rozkvitnutý, ružový strom a podobne. Zvukové efekty ničím nevynikajú a jednoducho tu sú. Dabing v angličtine nepoteší rodičov a ešte menej deti, no inak sa hra skladá prevažne z pokrikov. A to ku šťastiu arkádovo pozitívnym jedincom stačí. Čo však v dobrom vyrazí dych, je hudba. Typicky japonské melódie sa prirodzene menia od príjemných, pomalých vybrnkávaní na mohutné využívania bubnov. Ani sa nechce veriť, že tak prepracované audio sa dostalo do detskej hry. Lenže stačí si spomenúť na predošlé tituly IO Interactive (skladateľom bol Jesper Kyd) a hudbu v nich.

Pichanie do osieho hniezda

Teraz zopár záporov, ale skutočne ich je len niekoľko. Hlúpu kameru sme spomínali. Niekedy je nepraktická a dlhší komentár to nepotrebuje. Obtiažnosť samozrejme nie je z najvyšších, zameranie na mladšie publikum bolo primárne, čomu zodpovedá aj hladký priebeh v hraní. Možno sa na zopár miestach zastavíte, ale riešenie problému vám uľahčí hint systém, pomocou ktorého sa dostanete na kobylku aj bossom. Postupne sa môže hrateľnosť stať mierne monotónnou. Predsa len na začiatku odhalíte všetky možnosti a potom sú jedinou novinkou len kúzla. Dĺžka hrania je subjektívne hodnotenie: rozmedzie 6 až 8 hodín je však príjemným časom. Po dohraní však zábava končí. Taktiež by hre neuškodil kooperatívny režim. Keď už máme k dispozícii 6 hrateľných postáv, prečo neumožniť hráčom, aby hrali spoločne? Na záver už len pokarhanie vydavateľa, spoločnosť Cenega, za to, že hru nepreložila aspoň do češtiny. Titulky predsa nemôžu byť až tak veľkým problémom, hlavne v prípade hry pre mladších hráčov, ktorí v anglickom jazyku nemusia zvládať viac než základné slovíčka.

Záverečná

Mini Ninjas je podarenou hrou. Infantilný look vás odrádzať nemusí, pretože hra ponúka správne arkádovú hrateľnosť, pri ktorej môžete spraviť jediné: vynikajúco si oddýchnuť. Nenáročnosť je vstupenkou aj pre mladších hráčov. Ako vianočný darček? Netreba zaváhať, hre nechýba roztomilosť, prehľadnosť a ľahko pochopiteľné princípy. A teraz vážne: čakali ste toto od drsných chlapíkov z IO Interactive?