Špeciálna komisia neodporúča opäť letieť na Mesiac

Špeciálna nezávislá komisia vytvorená Bielym domom vo štvrtok uviedla, že plán amerického Národného úradu pre letectvo a kozmonautiku opäť letieť na Mesiac je zlou misiou so zlou raketou.

24. okt 2009 o 13:59 TASR

WASHINGTON.

Úlohou komisie je hodnotiť plány vesmírnych letov NASA. Šéf tohto výboru Norman Augustine uviedol, že by bolo lepšie uvažovať nad pristátím na neďalekom asteroide alebo na jednom z mesiacov Marsu. K tomu by mohlo dôjsť skôr ako vrátiť sa na Mesiac o 15 rokov, ako si to naplánovala NASA.

Komisia vypracovala 155-stranovú správu o budúcnosti NASA. Ponúka osem variantov a rozhodnutie ponecháva na prezidenta Baracka Obamu.

Na odpaľovacej rampe na Myse Canaveral je v súčasnosti testovacia verzia novej rakety Ares I, ktorú čaká tento mesiac prvý skúšobný let. Podľa komisie by sa však NASA mal sústrediť na väčšie rakety a nové miesta vo vesmíre. Odporúča tiež pokračovať v programe letov raketoplánov a využívania Medzinárodnej vesmírnej stanice.