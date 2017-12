Kultová Civilizácia sa chystá podmaniť si Facebook

22. okt 2009 o 17:50 Ján Kordoš

Kritizovanie punkového odmietania (už len z princípu na to budem nadávať) však nie je predmetom tohto článku. To, že Facebook sa začína profilovať aj ako zaujímavá „herná platforma“ potvrdzuje záujem známeho a uznávaného herného vývojára Sida Meiera, ktorý so svojim tímom Firaxis pracuje na novej internetovej hre Civilization Network.

Strategickú Civilizáciu netreba nikomu bližšie predstavovať. Jej webová verzia vám umožní spojiť sa s priateľmi a spoločne vytvoríte najsilnejšiu, najbohatšiu, najmúdrejšiu alebo jednoducho najlepšiu civilizáciu. Obsahom hry budú klasické prvky: strategické boje, vynachádzanie a zdieľanie technológií, no zaujímavo vyzerá napríklad lobovanie za priateľov, ktorí sa budú môcť chopiť vašej vlády za cieľom úspešného manažovania a nárastu miest, populácie a podobne. Nebudú chýbať ani špióni, ktorých bude možné vyslať na nepriateľské územie, stavba divov sveta, staranie sa o šťastie vlastných obyvateľov a podobne.

Hra bude samozrejme prístupná zadarmo, betatest by mal čoskoro začať prebiehať. Ostrý štart je naplánovaný na budúci rok. Ak vás to láka, staňte sa fanúšikmi tejto aplikácie.

Zdroj: Facebook,Shacknews