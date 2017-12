Hororové Dead Space: Extraction na Nintendo Wii sa takmer vôbec nepredáva

22. okt 2009 o 17:40 Ján Kordoš

Príkladov by sa dalo nájsť hneď niekoľko, posledným je smutný koniec sci-fi hororovej akcie Dead Space: Extraction (prequel k výbornému Dead Space), ktorá si u kritikov vyslúžila pochvalu (priemerné hodnotenie podľa Metacritic je 83%), avšak v predajnosti prepadla.

Po vydaní americkej verzie 29. septembra sa do 3. októbra podľa NPD predalo v Severnej Amerike len 9 tisíc kusov hry. Podľa analytika Jesse Divnicha (EEDAR) to je aj z dôvodu slabšej propagácie, ktorú Electronic Arts hre venovalo. Pre Edge ďalej povedal, že úspech, respektíve zlýhanie na Wii platforme vo veľkej miere závisí od marketingu, takže by ich (EA) nemali prekvapovať nízke predajné čísla.

Je za slabými predajnými číslami len nevhodný marketing alebo Nintendo Wii je skôr rodinná ako herná konzola?

Zdroj: Shacknews, Edge,Metacritics