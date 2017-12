Väčšine sladkovodných krabov hrozí vyhynutie

Americkí a anglickí vedci zistili, že až 60 percentám sladkovodných krabov hrozí potenciálne vyhynutie.

22. okt 2009 o 17:11 SITA

BRATISLAVA. Až šesťdesiatim percentám všetkých sladkovodných druhov krabov môže hroziť vyhynutie. Vyplýva to z výsledkov štúdie vedcov z anglickej Zoological Society of London a americkej University of Michigan.

V súčasnosti odborníci poznajú 1 280 druhov sladkovodných krabov, z ktorých 227 považujú za ohrozené alebo kriticky ohrozené. O ďalších 628 druhoch nie je k dispozícii dostatočné množstvo informácií, aby sa dal zhodnotiť ich status. Z toho vyplýva, že približne 60 percentám druhov hrozí potenciálne vyhynutie, čím sa tieto kôrovce zaradili medzi jednu z najohrozenejších skupín živočíchov vôbec.

Najhoršie sú na tom sladkovodné kraby v juhovýchodnej Ázii, pričom niektoré druhy pozorovali vo voľnej prírode naposledy pred viac ako sto rokmi. Medzi hlavné príčiny súčasného stavu patrí ničenie pôvodných biotopov, odlesňovanie, znečistenie a odčerpávanie vody pre poľnohospodárske účely.

