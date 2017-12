Ako to vyzerá keď Playstation 3 vletí vysokou rýchlosťou do Bravie

22. okt 2009 o 14:00 Ján Kordoš

Ako to dopadne, keď Playstation 3 vysokou rýchlosťou vletí do Bravie. Kto by to nechcel skúsiť, všakže. A hoci všetko je naživo lepšie, môžeme si to pozrieť aspoň z videa.

Austrálska pobočka Sony totiž v rámci promo akcie vytvorila špeciálny videoklip, v ktorom nová PS3 Slim vletí 80 kilometrovou rýchlosťou do Bravie. Pekne to natočili a ukázali nám v spomalenom zábere. Nespravíme pokus?

