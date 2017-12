Bruce Willis si zahrá vo filmovom spracovaní Kane & Lynch

22. okt 2009 o 13:30 Ján Kordoš

Ono pozerať sa na Hitmana, Doom alebo iný filmový trhák v kine bez zaspania sa nedá. Preto si kúpte handheld, slúchadlá a aspoň nejaká zábava bude. Nie však s filmami podľa hier. Tie sú jednoducho zlé.

Síce sa zdá, že svitá na lepšie časy a dochádza nielen k navyšovaniu rozpočtov, ale i obsadzovaniu kvalitnejších hercov, scenáristov a režisérov, na výsledok si budeme musieť nejaký čas počkať. Tak napríklad Princa z Perzie má pod ochrannými producentskými krídlami Jerry Bruckheimer (je toho mnoho, všetko podstatné nájdete vo Wikipedii), druhý Silent Hill by sa mohol taktiež vydariť, len to bude chvíľu trvať.

Podľa Game Daily to vyzerá výborne aj s filmovým spracovaním Kane & Lynch, pre ktorý producent Adrian Askerieh potvrdil, že úlohu Kanea si zahrá Bruce Willis. A toho nemôžete nemať radi. Nie preto, že mu podobne ako niektorým z nás ubúdajú vlasy a ani preto, že sa váľal v posteli s Demi, ale kto neuznáva Die Hard ako kultovú sériu akčných snímkov, je kultúrny ignorant. Tí, čo dvíhajú ruky a potichu šepkajú Posledný Skaut si zaslúžia lízatko. Áno, Bruce je náš hrdina.

Podľa Willisa ide o jeden z najlepších akčných scenárov, s hrou by mal mať film spoločnú len základnú myšlienku. Hrdina Kane, nájomný žoldnier, sa spojí s psychopatickým Lynchom, aby zachránil svoju ženu a dieťa z rúk zlého uja. K akčnej zábave to stačí.

Natáčať by sa malo začať v priebehu marca budúceho roku, Klapky padnú v Európe, USA a Južnej Amerike. Na režisérsku stoličku by si mal sadnúť Simon Crane (Tomb Raider, Trója). Veríme, že to bude stáť za to. Askerieh nás svojim Hitmanom vôbec nepresvedčil a možno sa mu podarí dovtedy sprasiť i iné prevedenie hry na film Just Cause.

Zdroj: Shacknews, Kotaku, VG 247, Game Daily,TotalFilm