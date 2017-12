Ľudia majú vplyv na klímu. Potvrdilo to jazero

Skúmanie sedimentov na dne jazera v kanadskej Arktíde podporilo záver o aktuálnom vplyve ľudských činností na klímu.

22. okt 2009 o 12:58 TASR

BOULDER. V časopise Proceedings of the National Academy of Sciences to oznámili desiati vedci z USA a Kanady na čele s Yarrowom Axfordom z Coloradskej univerzity v Boulderi.

Dnes asi 40-hektárové a deväť metrov hlboké jazero CF8 sa nachádza pri dedine Clyde River na východnom pobreží Baffinovho ostrova, niekoľko sto kilometrov západne od Grónska. Sedimenty tam boli uložené v posledných dvoch ľadových dobách a troch medziľadových, čím zasahujú o 80-tisíc rokov hlbšie do minulosti ako obdobné grónske údaje.

Bezprecedentné zmeny



Vedci v sedimentoch, ktorých vek dosahuje až 200-tisíc rokov, skúmali predovšetkým chemické zloženie hornín a zvyšky rias a hmyzu. Preukázali nedávne biologické a chemické zmeny v životnom prostredí tohto arktického jazera, ktoré nemajú precedens za celých posledných 200-tisíc rokov.

Počas posledných tisícročí zmeny jazerného prostredia súviseli s prírodnými cyklami klimatických zmien, aké vyplývajú z periodických zmien obežnej dráhy Zeme okolo Slnka a sklonu rotačnej osi Zeme. Ale okolo roku 1950 sa to zmenilo.

Satelitná snímka Baffinovho ostrova. FOTO - NASA

Podľa fáz prírodných cyklov vtedy malo prísť ochladenie. Lenže nastal pravý opak. "Vidíme jasné dôkazy otepľovania jedného z najodľahlejších miest na Zemi v čase, keď sa Arktída vplyvom prírodných procesov mala ochladzovať," povedal vedec Yarrow Axford. Zem je v súčasnosti v okamihu letného slnovratu na severnej pologuli približne o milión kilometrov ďalej od Slnka, ako bývala na začiatku nášho letopočtu.

Vymretie pakomárov



V posledných tisícročiach sa pri jazere hojne vyskytovalo viacero typov pakomárov, ktorým sa darí vo veľmi chladnej klíme. Približne od roku 1950 však počty ich jedincov začali prudko klesať a dosiahli minimálne hodnoty nevídané za posledných 200-tisíc rokov. Pakomáre z dvoch druhov dokonca v okolí jazera celkom vymizli.

Naopak istý druh rozsievok (drobné riasy) bol pred 20. storočím v jazere pomerne vzácny, avšak v posledných desaťročiach sa tam obrovsky rozmnožil. Príčinou je podľa všetkého čoraz výraznejšie obmedzovanie ľadovej pokrývky jazera počas roka.

Vedci považujú za najpravdepodobnejší faktor v pozadí umelé emisie skleníkových plynov, ktoré v ostatných desaťročiach "prebili" prírodný ochladzovací trend.

Hlavné zdroje: Proceedings of the National Academy of Sciences Early Edition z 19. októbra 2009; Komuniké University of Colorado at Boulder z 19. októbra 2009, pre TASR Zdeněk Urban