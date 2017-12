Séria Need for Speed dosiahla míľnik, predalo sa viac než 100 miliónov kusov

22. okt 2009 o 13:00 Ján Kordoš

Zaujímavé fakty a čísla z histórie

Need for Speed Séria obsahuje 15 titulov, ktoré vyšli na 14 platformách

Hra vyšla v 22 jazykoch vo viac než 60 štátoch

Hráčom ponúkla 279 miliárd míľ ciest a pretekárskych okruhov

Dohromady séria ponúka 17 miliárd možností úprav vozidiel

Hier sa predalo viac ako všetkých predajov osobných automobilov v USA od roku 1994

Akým vývojom prešla hra za 14 rokov svojej existencie dokazuje aj skutočnosť, že na prvej verzii v roku 1994 pracovalo 15 ľudí a vozidlá v hre boli zložené zo 70 polygónov, zatiaľ čo v aktuálnom titule série – Need for Speed: Shift – pracovalo viac ako 100 vývojárov a vozidlá obsahujú priemerne 30 tisíc polygónov. Onedlho sa na trhu objaví Need for Speed: Nitro pre Nintendo Wii a Nintendo DS. Na budúci rok plánuje Electronic Arts spustiť bezplatné MMO preteky Need for Speed: World Online, z ktorého dva nové obrázky nájdete v našej galérii.

Ktorý z dielov Need for Speed považujete za najúspešnejší a najlepší (môže ich byť aj viac) a ktoré sa podľa vás naopak príliš nepodarilo?

Zdroj:PR