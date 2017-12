Petície proti hrám Starcraft 2 a Call of Duty: Modern Warfare 2

22. okt 2009 o 12:00 Ján Kordoš

Najlepšie na tom nie je ani Infinity Ward so svojim Call of Duty: Modern Warfare 2. Oznámenie, že nechystajú zavedenie možnosti vytvorenia dedikovaných serverov, ktoré by zakladali hráči pre hranie multiplayeru, zdvihlo vlnu protestov a petícia má už viac než 100 tisíc podpísaných hráčov. Vývojári reagujú jednoduchým konštatovaním: chcú v čo najväčšej miere odstrániť podvodníkov, ktorí pri hre používajú rôzne pomocné programy a uľahčujú si tak hranie na úkor ostatných hráčov. Cheatujúci hráči dokážu hranie dostatočne znechutiť.

Majú petície hráčov zmysel? Myslíte si, že niečo dosiahnu? Obe hry sa totiž budú i napriek negatívnym hlasom predávať istotne viac než dobre.

