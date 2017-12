Testovali sme Windows 7

Sedmička. Je rýchla, prudko návyková, avšak zázraky od nej nečakajte. Nech sa vývojári akokoľvek snažili, školácke obmedzenia pretrvali dodnes. Na vine je vraj brzda pokroku - spätná kompatibilita siahajúca do deväťdesiatych rokov minulého storočia.

22. okt 2009 o 8:22 Milan Gigel

Inštalujte radšej načisto

Sedmička si s aktualizáciou starších systémov nevie poradiť tak, ako by sa patrilo, v niektorých prípadoch dokonca zlyháva na plnej čiare. V plnej paráde sa však predvedie pri novej inštalácii na starší, či úplne nový stroj. Bez toho, aby bolo potrebné dlho čakať či absolvovať diskotéku s ovládačmi, rozozná bez pomoci všetky periférie. Pri inštalácii sa zaobídete aj bez optickej mechaniky. Postačí USB kľúč, či pamäťová karta v čítačke.

Aj napriek množstvu grafických opičiek sa nevyhnete pocitu, že máte pred sebou Vistu, ktorá prešla kozmetickými úpravami a dostala do motora malé turbo. Nový, lákavejší dizajn prináša množstvo praktických vylepšení, bezpečnostné obmedzenia otravujú hláseniami iba vtedy, ak je to nevyhnutné. Svižný beh je neprehliadnuteľný. Nie že by sa počítač časom nespomaľoval ako doposiaľ, ale všetko je akési rýchlejšie. Citeľne rýchlejšie.

Lišta ako nástenka, menu na odpis

Spodná lišta s ikonami bežiacich programov už nie je iba diaľkovým ovládačom na prepínanie okien. Zmenila sa na interaktívnu nástenku. Pripichnúť na ňu možno ľubovoľné programy, ikony je možné prehadzovať medzi sebou a ak opačným tlačidlom kliknete na ľubovoľnú z nich objaví sa desiatka posledných upravovaných dokumentov či internetových záložiek a zopár najpoužívanejších funkcií. Takýchto opičích kúskov zvládajú ikony na lište viac. Treba si však počkať na vynovené verzie softvérov, ktoré ich využijú v plnom rozsahu.

Štart menu je na najbližšej ceste ku svojmu koncu. Vďaka vyhľadávaniu ho už netreba a preklikávanie členitou ponukou je minulosťou. Zatlačíte na klávesnici gombík so symbolom Windows, napíšete pár začiatočných písmen z názvu programu a potvrdíte. Nech je zahrabaný kdekoľvek, spustí sa. A nejde iba o programy, či dokumenty. Ak chcete zmeniť niektoré z nastavení, nemusíte otvárať ani ovládací panel. Napíšete slovo „myš“ či „siet“ a v ponuke sa objavia všetky možné funkcie, ktoré s nimi možno uskutočniť. Prečo sme na to museli čakať až dodnes?

Aj okná sú akési poslušnejšie. Dokážu sa lepiť jedno vedľa druhého, naťahovať na celú obrazovku, avšak stále zabúdajú na to, že niektoré počítače majú viac ako jeden monitor. Chcelo by to dotiahnuť k dokonalosti. Mimochodom, spomínal som že stále majú krátku pamäť na to, aby vedeli kde ich po každom spustení ručne presúvam? Neospravedlní to ani fakt, že sedmička má pod taktovkou nielen miniaplikácie, ktoré už nie sú zamknuté v sidebare, ale aj pozadia, ktoré sa menia na želanie. Hoci aj z vášho dovolenkového fotoarchívu.

Priečinky nestačia, máme knižnice

Ak vám museli celé roky vbíjať do hlavy, čo si máte predstaviť pod pojmom disková jednotka, priečinok či súbor budete stáť pred ďalšou dilemou. So sedmičkou prichádzajú knižnice a tak zistíte že dokumenty nie sú dokumentami a hudba nie je hudbou. Knižnice slúžia na to, aby bolo možné viacero priečinkov zoskupiť do jedného celku a tak vidíte v katalógu videí aj tie, čo sú roztrúsené aj na iných diskoch a vzdialené zálohy dokumentov sa vám javia byť omnoho bližšie. Chce to trochu pochopenia. Ak ste doposiaľ používali „ixpéčko“, nebudete mať ani pochopenie pre to, že spustiteľné súbory nemôžete uložiť kam si zmyslíte. A ak sa vám to podarí, vždy budete musieť potvrdzovať, že ich chcete spustiť aj napriek tomu, že nepochádzajú z vášho počítača.

Ak má sedmička v čomsi výrazne navrch, je to správa napájania. Úplne vypína periférie, ktoré nepoužívate, má v moci jas displeja na notebooku, ktorý tlmí pri každej vhodnej príležitosti. Postará sa o to, aby boli účty za energiu nižšie a batérie notebookov v teréne zniesli viac, ako doposiaľ. Ak sa podarí tento trend rozvíjať ďalej, máme sa na čo tešiť.

Prehraj na inom PC

Máte doma dva počítače a jeden z nich trávi väčšinu času pripojený k televízoru? Ten môj sa volá filmotéka. Nahliadnite pod pokrievku DLNA, ktoré nielen dokáže zdieľať vaše multimédiá s okolím ale dokáže vzdialené zariadenia aj ovládať. S notebookom na kolenách klikám na položku „Prehrať video na filmotéke“ a filmová projekcia sa začína. Čo na tom že som na druhý stroj vôbec nesiahol a film mám v notebooku? Tento trik o chvíľu bude zvládať aj spotrebná elektronika – televízor pripojený k internetu či blu-ray prehrávač.

Minulosť ju stále dobieha

Aj keď je sedmička stabilná a zlyháva iba zriedkavo, niekedy sa správa ako malé dieťa. Čo bráni softvéru pokračovať v behu, ak chytím jeho okno, pohnem ním a držím svoj prst stále na tlačidle? Prečo pri zlyhaní prieskumníka zmizne spodná lišta na obrazovke a musí sa zdĺhavo načítavať? A čo aktualizácie, ktoré tvrdošijne stoja za tým, že počítač treba reštartovať? Je to dedičstvo minulosti.

Maslo na hlave má aj Internet Explorer. Niekedy sa pod množstvom záložiek rúca, inokedy zabúda na to že tlačidlo „späť“ slúži pre návrat na predchádzajúcu stránku. Márne klikám, funguje iba klávesnicový backspace.

Aj napriek tomu je sedmička fajn. Je rýchla a pekná. Jej inteligencia výrazne závisí na tej vašej. Ak mám však poradiť, nekupujte si upgrade. Za tie peniaze to nestojí. Ak je však dostupná na novom počítači, trhajte sa o ňu všetkými desiatimi.