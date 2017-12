Je tu Windows 7, záchrana Microsoftu

Počítačový svet má oddnes novú verziu operačného systému Windows.

22. okt 2009 o 0:01 Tomáš Ulej

Január 2007 a otvorenie predaja systému Windows Vista. Na Times Square v New Yorku horolezci z mrakodrapov spúšťajú za veľkých ceremónií logo Windows, ulice brázdia firemné autobusy so sloganom „Vista? Wow!".

Z Dunaja strieľa ohňostroj. „Wow," opakujú Adela Banášová s Pycom slogan systému počas pompézneho predstavenia novinárom. Má vyvolať nadšenie z úžasných funkcií, ktoré so systémom prichádzajú.

Dvadsiaty druhý október 2009. Microsoft v historicky najkratšom čase vydáva nový operačný systém toho istého radu. Dôvod? Sklamanie používateľov a drvivý neúspech Visty. Štyri pätiny používateľov stále používajú staručký Windows XP, ktorý túto nedeľu oslávi ôsme narodeniny.

Windows 7 sme v redakcii testovali viac ako 3 mesiace. Zaujíma vás čo sme zistili? Prečítajte si našu recenziu.

Skromný, kritika ho chváli



Microsoft sa teraz pokúsil všetko urobiť presne naopak: namiesto hardvérovo náročného postavil jednoduchý operačný systém. Výrobcom hardvéru dal oveľa viac času na testovanie, na rok celý operačný systém ponúkol zadarmo verejnosti, aby pomohla vyladiť chyby.

Pompézne predstavenie Visty. Windows 7 je skromný.



FOTO - TASR/AP

Namiesto pompéznych hesiel poukazujúcich na inovácie a technologický zázrak, skromné: „Váš počítač, nová jednoduchosť." „Je neskutočné, koľko sa toho Microsoft naučil od posledného systému," tvrdí Lance Ulanoff, šéfredaktor PC Magazine. „Už asi jednoducho nemohol riskovať," myslí si. Druhý neúspešný operačný systém by bol podľa neho pre firmu katastrofou. Tá sa však konať nebude, zhodujú sa analytici. Windows 7 väčšina z nich považuje za vydarený operačný systém. Nie preto, že by prinášal veľké inovácie. Skôr preto, že je jednoduchý.

Bude to systém, ktorý budeme všetci používať, tak ako to bolo s XP? Neúspech Visty a príliš staré XP teraz Microsoftu paradoxne hrajú do karát. Nastal čas na zmenu a ľudia ju podľa analytikov urobia sami od seba. „Microsoft nemusí nikoho presviedčať, aby si kúpil Windows 7, trh ich presvedčí, aby si kúpili nový počítač," povedal pre Seattle Post-Intelligencer Steve Kleynhans z agentúry Gartner.

Už nijaký šíriteľ trendov



Napriek tomu Microsoft nie je práve v najľahšej situácii. Trh sa od posledného systému zmenil: počet predaných počítačov klesá a konkurujú mu iné platformy: set-top boxy, televízia s pripojením na internet, mobily či dokonca aj herné konzoly.

„Windows, ako sme ho vždy poznali - operačný systém pre počítače - už zďaleka nepúta toľko pozornosti ako predtým," povedal analytik Rob Enderle z Enderle Grouppre Chicago Tribune.

Windows 7 sa oddnes bude predávať vo všetkých nových počítačoch, v klasickej škatuľovej verzii sa objaví na budúci týždeň.

Hlavná inovácia je v jeho jednoduchosti Zmizlo všetko, čo ste neznášali na Viste. Sedmička pobeží aj na slabšom počítači alebo na netbooku. BRATISLAVA. Ak by ste vedľa seba postavili Vistu a sedmičku, na prvý pohľad by ste nespoznali rozdiel. Po prvom kliknutí myšou už áno. Najzásadnejšou inováciou nového systému od Microsoftu je paradoxne jeho jednoduchosť. Počnúc hardvérovými nárokmi, ktoré sa oproti Viste znížili, až po systémové nastavenia, ktoré už nie je ťažké nájsť a prispôsobiť. Spustiť Vistu na netbooku? Nemožné. Windows 7 je rovnako rýchly ako staré XP.

Vo Viste neustále vyskakovali najrôznejšie dialógové okná s upozorneniami, Windows 7 zobrazí iba elegantnú vlajku upozorňujúcu na problém. Microsoft mal tiež pri Viste veľké problémy s ovládačmi pre hardvér, teraz sa už poučil, Windows 7 si poradí aj s ovládačmi pre staršie verzie Windows. Už nijaké „Windows Ready" notebooky, na ktorých systém nakoniec nefungoval, ako mal. Jednoduché ovládanie Taskbar sa teraz správa podobne ako „dock" pri Macoch - namiesto výpisu sú v ňom iba ikony. Dajú sa sem natrvalo pripínať či preskupovať. Po prejdení myšou sa zobrazí náhľad jeho okien s možnosťou priamo do nich prejsť. Dolný taskbar a menu Štart. Zvyknete si rýchlo a už nebudete chcieť použiť nič iné. V menu Štart už nikdy viac netreba listovať, jednoducho kliknete na symbol Windows na klávesnici a napíšete prvé dve­tri písmena názvu. Potraste oknom a všetky ostatné sa minimalizujú. Presuňte okno ku kraju a ono sa prispôsobí veľkosti obrazovky. Je to ovládanie, na ktoré si rýchlo zvyknete a zistíte, že vám šetrí čas. Dotykový displej, televízia Nový Windows je už úplne k dispozícii aj pre zariadenia ovládané dotykom. Windows 7 Device Stage zjednodušuje prácu s mobilnými zariadeniami, priamo v systéme sú nástroje na úpravu fotiek a videí, a ich publikovanie na webe. Pribudla podpora internetovej televízie, sťahovanie súborov medzi počítačmi v okolí sa zjednodušilo. Pomocou PlayTo možno z počítača posielať video do televízie či na obrazovku hernej konzoly bez toho, aby sa muselo niekam nahrávať. „Zrejme najväčšou chybou Visty bol celý jej vnútorný ekosystém. Ten nebol ešte pripravený a to bolo dosť bolestivé," myslí si Steve Kleynhans, analytik Gartneru. „Teraz sa mu ten ekosystém podarilo vytvoriť." Systém podľa neho zrazu „tiká ako hodinky" - neotravuje, jednoducho funguje. Tomáš Ulej

V novom PC aj zadarmo Chcete konečne nahradiť Vistu? Pri staršom počítači si priplatíte, pri úplne novom to môže byť aj celkom zadarmo. BRATISLAVA. Počítače s predinštalovaným systémom Windows 7 sa začnú predávať už dnes. Ak si chcete kúpiť nový systém do staršieho počítača, budete si musieť ešte počkať do 31. októbra. Vtedy Microsoft spustí aj predaj škatuľových verzií systému. Ceny nového operačného systému sa pohybujú od 200 eur v prípade úplne nového systému. Ak si kúpite nový počítač, tak je cena systému priamo zarátaná do ceny celého zariadenia. Koľko stojí

Home Premium - 199,99 eura (119,99 eura pri prechode

z Visty).



Professional - 309 eur

(285 eur pri prechode z Visty).



Ultimate - 319 eur (299 eur

pri prechode z Visty).



Ak ste počítač s Vistou kúpili po 26. júni 2009 a chcete

Windows 7, zaujímajte

sa o podmienky u predajcu.

Na Slovensku sa budú predávať anglické i slovenské jazykové mutácie systému, stáť budú rovnako.

„Do slovenčiny je lokalizované celé užívateľské rozhranie vrátane Pomocníka. Lokalizované nie sú len nástroje určené pre administrátorov a ovládače," povedala pre SME Petra Jankovičová, hovorkyňa slovenského Microsoftu. Česká verzia obsahuje aj podporu rozpoznávania rukou písaného českého textu, pre slovenčinu zatiaľ nie je. Ako na zľavy Zadarmo alebo len za symbolický poplatok majú Windows 7 všetci používatelia Visty, ktorí si ju kúpili po 26. júni 2009. „Treba sa informovať u predajcu," vraví Jankovičová. „Od konca októbra do 2. januára bude k dispozícii ponuka, kde si budú môcť zákazníci, ktorí si kúpia nový počítač, dokúpiť pre starší počítač doma inováciu na Windows 7 so 60­percentnou zľavou," povedala. Tomáš Ulej

V pôvodnom texte sme nesprávne uviedli dátum kúpenia počítača s predinštalovanou Vistou, po ktorom pre používateľov platí tzv. technologická záruka, ktorá umožní bezplatný prechod na Windows 7. V texte sme uviedli 2. jún 2009, správne je 26. jún 2009. Za chybu sa ospravedlňujeme. (tu)