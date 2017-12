Planéta Osiris má látky potrebné pre život

Vedci z NASA objavili na exoplanéte Osiris molekuly dôležité pre život - vodu, metán a oxid uhličitý. Vedci však pokračujú v pátraní po planéte, ktorá má podobné zloženie ako Zem, Osiris skôr pripomína Jupiter.

21. okt 2009 o 16:36 (sita, tp)

BRATISLAVA. Zdá sa, že vedci sú každým dňom bližšie k objaveniu života na iných planétach. Výskumníkom z Národného úradu pre letectvo a vesmír NASA sa podarilo objaviť molekuly dôležité pre biologickú aktivitu na plynnej extrasolárnej planéte, ktorú sa zatiaľ neoficiálne nazýva Osiris (oficiálne HD 209458b). Americká vesmírna agentúra si dala za cieľ nájdenie kozmického telesa, na ktorom by sa mohli nachádzať živé organizmy.

Osiris nie je obývateľný

NASA uviedla, že asi 150 svetelných rokov vzdialený Osiris nie je obývateľný, no keby takáto chemická aktivita prebiehala na skalnatej planéte pripomínajúcej Zem, dalo by sa uvažovať o prítomnosti života. "Ide o druhú planétu mimo našej slnečnej sústavy, na ktorej sa podarilo zistiť prítomnosť vody, metánu a oxidu uhličitého - prvkov, ktoré sú potenciálne dôležité pre biologické procesy na obývateľných planétach," uviedol vedec z Laboratória prúdového pohonu (JPL) Mark Swain.

Ide o plynné teleso, ktoré je väčšie ako planéta Jupiter. V decembri minulého roku objavili vedci z JPL oxid uhličitý aj na inej plynnej exoplanéte s podobnou veľkosťou, ktorú pomenovali HD 189733b. Predošlé pozorovania Hubbleovho a Spitzerovho vesmírneho ďalekohľadu odhalili, že na tejto planéte sa nachádza aj vodná para a metán.

Porovnanie atmosfér

Nález organických molekúl na Osirise zverejnili krátko po tom, čo medzinárodná skupina výskumníkov informovala o ďalších 32 novonájdených exoplanétach. Prítomnosť organických molekúl sa im podarilo odhaliť pomocou infračervenej kamery Hubbleovho ďalekohľadu a ich množstvo zmerali pomocou spektrometru Spitzerovho ďalekohľadu.

Swain navyše dodal, že vedci majú v súčasnosti možnosť porovnať atmosféry oboch exoplanét, aby tak stanovili rozdiely a zhody medzi nimi. Podľa jeho tvrdení je napríklad množstvo vody a oxidu uhličitého podobné na oboch planétach, no Osiris vykazuje väčšiu prítomnosť metánu ako 63 svetelných rokov vzdialená HD 189733b.

Hľadanie druhej Zeme

Začiatkom tohto roku vyslala NASA do vesmíru sondu Kepler, ktorej hlavnou úlohou je hľadať skalnaté planéty, ktoré by mohli mať črty podobné Zemi. Podľa astronómov bude však trvať viac než 10 rokov, kým sa podarí nájsť planétu podobnú Zemi. A keď ju už raz objavia, "nemusí to nevyhnutne znamenať, že na tejto planéte bude existovať život, pretože sú aj iné dôvody, pre ktoré mohli tieto molekuly vzniknúť," objasnil Swain.

Podľa vedca sú exoplanéty príliš vzdialené a agentúra na ne nemôže vyslať sondy, preto jediná forma, akou sa dá skúmať ich zloženie, je pomocou vesmírnych ďalekohľadov, ktorých spektroskopické systémy sú dôležitým nástrojom na zistenie ich chemického



Informáciu zverejnili NASA a internetový portál elmundo.es.