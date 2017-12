Chcete pomoc od šimpanza? Povedzte prosím

Ľuďom blízke primáty sa dokážu rozdeliť. Nesmie sa to však týkať jedla.

22. okt 2009 o 0:00 Tomáš Prokopčák





BRATISLAVA. Ak chcete, aby vám šimpanz podal pomocnú ruku, musíte ho o to požiadať. Zistili to vedci z japonskej univerzity v Kjóte, ktorí skúmali, či sa naši príbuzní dokážu správať altruisticky.

Pripravili preto experiment, keď do dvoch plexisklom oddelených boxov s otvorm umiestnili slamku a džús. Potom do boxov poslali dvoch šimpanzov. Ak sa jeden z nich chcel napiť, potreboval, aby mu druhý slamku podal. Vedci podľa magazínu New Scientist zistili, že niektoré z testovaných zvierat pomôžu. Ich druh však musí o pomoc „požiadať“. Tieto primáty sa totiž pravdepodobne nedokážu vcítiť do túžob iných.

„Ťažko sa však dajú vyhodnotiť výhody a negatíva takéhoto správania vo voľnej prírode,“ povedala Shinya Yamamoto, ktorá výskum viedla. Záleží pritom aj na fakte, či sú šimpanzy navzájom príbuzné, alebo či o pomoc žiada dominantný samec. Dôležité je rovnako to, o čo sa opicu snažíte poprosiť. Najväčší problém údajne majú podeliť sa s jedlom.